Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (07.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz habe die Verkaufszahlen für den März und damit auch für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Diese hätten allerdings nicht überzeugen können und so habe bei den Absatzzahlen ein deutliches Minus im Vergleich zum Vorjahresquartal gestanden. Doch es gebe auch positive Nachrichten aus Stuttgart und diese würden sich auf die Elektroautosparte beziehen.Anhaltende Halbleiterengpässe und Probleme mit den Lieferketten würden bei Mercedes für sinkende Absatzzahlen sorgen. Im ersten Quartal 2022 hätten 501.600 PKWs ausgeliefert werden können. Gegenüber demselben Quartal des Vorjahres entspreche das einem Minus von 15 Prozent. Zu dem schwachen Ergebnis beigetragen hätten vor allem die schwachen Monate Januar und März mit einem Minus zum Vorjahr von 11,8 beziehungsweise 15,8 Prozent.Eingesetzt worden seien die knappen Chips scheinbar verstärkt bei Elektroautos. Insgesamt habe Mercedes 67.800 elektrifizierte Fahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 37 Prozent entspreche. Besonders erfreulich sei das Wachstum der vollelektrischen Autos, deren Absatz sich auf 21.900 Einheiten mehr als verdreifacht habe. Fahrzeuge mit Elektromotor würden weltweit zu 15 Prozent der Neuwagenverkäufe beitragen, in Europa sogar zu einem Drittel.Die Chipengpässe würden nicht nur Mercedes betreffen, auch die meisten anderen Autobauer hätten damit zu kämpfen. Auch wenn der Rückgang der Auslieferungen unerfreulich sei, wichtiger würden hier die Finanzen zum ersten Quartal sein. Erst 2021 habe Mercedes trotz weniger verkaufter Fahrzeuge einen Rekordgewinn verzeichnen können. Den Quartalsbericht gebe es am 27. April.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link