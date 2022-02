Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (24.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche PKW-Produzent Mercedes-Benz habe heute Morgen seinen ersten Jahresabschluss nach der Trennung von seiner LKW-Sparte veröffentlicht und dabei hervorragende Zahlen ausgewiesen. Der Nettogewinn in Höhe von EUR 23,4 Mrd. übertreffe jenen aus 2020 um das Sechsfache. Bereinigt um Neubewertungen im Zuge der Abspaltung der nun eigenständigen LKW-Sparte habe sich der Konzerngewinn auf EUR 14,2 Mrd. belaufen. Der Umsatz habe um 9% auf EUR 168 Mrd. zugelegt. Als Dividende sollten nun EUR 5,00 je Aktie ausgeschüttet werden - nach EUR 1,35 im Vorjahr. Auch dies liege über den Konsensus-Schätzungen der Analysten.Die um Sonderfaktoren bereinigte Rendite von Autos und Vans sei auf ein Rekordhoch von 12,7% nach 6,9% im Vorjahr geschnellt. Der Mangel an Mikrochips habe die Fahrzeugproduktion im vergangenen Jahr vielfach stocken lassen, wobei als Konsequenz daraus ein künstlich knappes Angebot auf hohe Nachfrage getroffen habe. Mercedes habe so wie andere Hersteller bevorzugt hochpreisige, profitable Modelle vom Band laufen lassen und die ansonsten üblichen Rabatte drücken können.Im vierten Quartal habe das Unternehmen aufgrund der Abspaltung des Daimler-Nutzfahrzeuggeschäfts einen einmaligen Konzern-EBIT-Gewinn von EUR 9,2 Mrd. aus der Entkonsolidierung realisiert. Dieser einmalige EBIT-Effekt habe keine Auswirkungen auf den Cashflow und keine wesentlichen Auswirkungen auf die Steuern. Aus Sicht des Managements handle es sich um einen reinen Bewertungseffekt, der daher nicht in die Bemessungsgrundlage für den Dividendenvorschlag eingeflossen sei.Die Nachfrage nach Mercedes-Benz Produkten sei weiterhin sehr stark. Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Lieferkette würden die Absatzprognosen jedoch mit Vorsicht genossen. Das Unternehmen erwarte, dass der Absatz von Mercedes-Benz Cars leicht über dem Niveau von 2021 liegen werde. Der Absatzmix werde voraussichtlich weiterhin günstig bleiben, wobei der Absatz von Fahrzeugen des oberen Marktsegments um mehr als 10% steigen werde. Es werde erwartet, dass sich die Nettopreise weiter verbessern würden, aber dies werde den Gegenwind bei den Rohstoffen nicht vollständig ausgleichen, der im Jahr 2022 im Vergleich zum letzten Jahr voraussichtlich zunehmen werde. Die Gebrauchtwagenergebnisse würden sich voraussichtlich normalisieren, aber auf einem guten Niveau bleiben. Mercedes-Benz Cars erwarte für das Jahr 2022 eine bereinigte Umsatzrendite von 11,5% bis 13%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.