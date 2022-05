Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (16.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Dass Mercedes-Benz in Zeiten von zahlreichen Belastungsfaktoren wie etwa Halbleitermangel oder Lockdowns in China trotzdem hohe Gewinne verzeichnen könne, komme nicht ohne Grund. Anstatt auf hohe Verkaufszahlen habe der Autobauer auf hochpreisige Fahrzeuge mit guter Marge gesetzt. Dazu würden Gerüchte passen, dass Mercedes das Ende kleinerer Modelle plane.Mercedes-CEO Ola Källenius habe zuletzt wiederholt Hinweise gegeben, dass bei den Stuttgartern ein Aus der kleineren Fahrzeugmodelle wie der A-Klasse und B-Klasse zur Debatte stehe. Passend dazu habe er angegeben, dass es nicht das Ziel sei, ein Konkurrent von Volumenproduzenten zu sein. Bei Mercedes werde man lieber nach oben als nach unten schauen. Letzte Woche habe Källenius auf dem Future of the Car Summit zudem angekündigt, dass es in wenigen Tagen Details zum künftigen Produktplan geben solle.Källenius habe seit seinem Amtsantritt angegeben, dass er Mercedes zur Luxusmarke machen wolle. Aktuell sei zu sehen gewesen, dass dieses Konzept funktioniere. Das zeige sich vor allem in der immer noch präsenten Halbleiterkrise. Im Jahr 2021 habe Mercedes trotz zurückgehender Verkaufszahlen einen Rekordgewinn erzielen können. Auch in dieser Zeit hätten die kleineren Modelle hinten angestanden und den teureren, margenstarken Modellen sei der Vorzug gegeben worden.Langfristig ist die Mercedes-Benz Group-Aktie interessant, so Julian Weber von "Der Aktionär". Charttechnisch signalisiere der Titel ein Kaufsignal, sobald die wichtige 200-Tage-Linie geknackt werde. Diese verlaufe bei 66,88 Euro und gelte als Indikator für den längerfristigen Trend. (Analyse vom 16.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: