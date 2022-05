Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (19.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.In der von Lieferengpässen geprägten Corona-Krise habe der Stuttgarter Autobauer die knappen Elektronikchips bevorzugt in den teureren Modellen eingesetzt. Mit dieser Taktik habe Mercedes-Benz trotz gesunkener Absatzzahlen die Umsätze und Margen deutlich steigern können. Wenig verwunderlich also, dass der CEO Ola Källenius weiter auf diese Taktik setzen wolle.Bereits bei seinem Antritt im Mai 2019 habe Källenius erklärt, er wolle Mercedes-Benz wieder weg von der Massen- und hin zur Luxusmarke bewegen. Am Donnerstag habe er in einer Telefonkonferenz die Taktik erneut bekräftigt, als er gesagt habe, dass Mercedes-Benz den Anteil der Top-Modelle und damit die operative Gewinnmarge bis Mitte des Jahrzehnts nochmals steigern wolle. In einem normalen Markt erwarte er nun eine Marge von 12%, bestenfalls läge diese bei 14% und schlechtestenfalls bei 8%.Mercedes-Benz verfolge unter Källenius eine klare Strategie um noch profitabler zu werden. Hinzu komme die mittlerweile starke Positionierung im Elektrosegment, die dieses Jahr mit neuen Modellen weiter ausgebaut werden solle. Das Chartbild der Mercedes-Benz-Aktie habe sich am Donnerstag indes wieder eingetrübt und sie sei wieder unter die 50-Tage-Linie gefallen. Damit habe sich das Papier von der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie bei 66,88 Euro entfernt, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: