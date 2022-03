Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (16.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer habe am gestrigen Dienstag im US-amerikanischen Tuscaloosa ein Batteriewerk zur Zellmontage eröffnet. Die Kosten sollten etwa 1 Mrd. USD betragen haben und das Werk den Konzern bei seiner Strategie "electric only" unterstützen. Das mache aber nur einen Bruchteil der in den nächsten Jahren geplanten Investitionen aus.Zwischen 2022 und 2030 sollten insgesamt 40 Mrd. Euro in Elektrofahrzeuge investiert werden. Diese Investitionen seien auch nötig, da Mercedes-Benz plane, dass bis 2025 die Hälfte der verkauften Neufahrzeuge elektrisch sei und angebe, bis zum Ende des Jahrzehnts bereit zu sein, wenn die Märkte vollständig auf Elektroautos umsteigen würden.Mercedes-Benz treibe den Ausbau der Elektromobilität weiter voran und sei damit auf dem richtigen Weg. Aktuell liege der Kurs deutlich niedriger als zum Jahreshoch und langfristig sei "Der Aktionär" überzeugt. Zuletzt sei die Aktie aber ausgestoppt worden. Interessierte Anleger sollten eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: