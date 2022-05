XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

64,10 EUR +0,93% (13.05.2022, 17:35)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (16.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Ausbruch aus Flagge - ChartanalyseDie Aktie von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) markierte am 18. November 2021 ein Mehrjahreshoch bei 91,63 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei eine Abwärtsbewegung gestartet, die zu einem Tief bei 54,67 EUR geführt habe. Mit diesem Tief habe die Aktie auf den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Hoch aus dem März 2015 zurückgesetzt. Nach einer schnellen Erholung auf 68,16 EUR sei der Wert in eine Konsolidierung eingeschwenkt. Diese lasse sich in einer bullischen Flagge eingrenzen. Zu Beginn der letzten Woche habe der Aktienkurs nahe der Unterkante der Flagge notiert. Seitdem ziehe er wieder an.Gelinge der Aktie von Mercedes-Benz ein Ausbruch aus der Flagge, wofür aktuell ein Tagesschlusskurs über 67,20 EUR notwendig sei, dann bestünde eine gute Chance auf eine weitere Rally. Diese Rally könnte die Aktie zunächst in Richtung 75,19-76,43 EUR und später in Richtung 85,20-86,17 EUR führen. Sollte der Wert allerdings unter 60,31 EUR abfallen, ergäbe sich ein kurzfristiges Verkaufssignal. In diesem Fall könnte es zu einem erneuten Rückfall auf 54,67 EUR kommen. (Analyse vom 16.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:64,25 EUR 0,00% (16.05.2022, 09:02)