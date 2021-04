Sie sind klar europäisch ausgerichtet, in den USA laufen nun jedoch billionenschwere Konjunkturprogramme, die insbesondere in Ihre Zielbranchen laufen. Ist das ein Grund oder Gelegenheit, dort mehr Gas zu geben und zu investieren?



Adi DrotleffDas tun wir sowohl im CAM-Geschäft, in dem wir in den USA schon sehr stark sind, als auch im BIM/Ingenieurbau mit der kürzlich erfolgten Gründung einer US-Niederlassung unserer Konzerngesellschaft SOFiSTiK. Aber auch in Europa werden ähnliche Programme anlaufen. Als Anbieter technischer Digitalisierungs-Lösungen gehört MuM jedenfalls ganz sicher nicht zu den Verlierern der aktuellen und bevorstehenden Marktumwälzungen.



Welche Erwartungen haben Sie an das laufende zweite Quartal? Kehren Sie in Q2 auch umsatzseitig wieder auf den Wachstumspfad zurück?



Adi DrotleffAuf jeden Fall, ab Q2 erwarten wir wieder ein Umsatzwachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich im Vergleich zum deutlich Corona-gebremsten Vorjahr.



Für das Gesamtjahr 2021 rechnen Sie mit einem überproportionalen Anstieg des Nettogewinns um 12 bis 21 Prozent auf 1,25 bis 1,35 Euro pro Aktie. Sind in den nächsten Jahren ähnliche Steigerungsraten realistisch?



Adi DrotleffJa, wir rechnen ab 2022 mit einer jährlichen Steigerung des Nettogewinns um je 18 bis 24 Cent pro Aktie, so dass wir 2024 oder 2025 die 2-Euro-Marke knacken sollten.



Wer den MuM-Vorstand Drotleff kenne, der wisse, dass er alles dran setzen werde, die Gesellschaft weiter auf Wachstumskurs zu halten. Die Aussichten seien vielversprechend. Die Aktie dürfte ihren Aufwärtstrend fortsetzen und Kurs auf neue Bestmarken nehmen.



Für Anleger mit Weitblick bleibt die MuM-Aktie daher eine aussichtsreiche Depotbeimischung, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

61,10 EUR -1,29% (23.04.2021, 13:29)



Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

61,10 EUR -1,45% (23.04.2021, 13:22)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (23.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die "Aktionär"-Empfehlung Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist weiter auf Rekordkurs und konnte im ersten Quartal mit neuen Bestmarken bei EBIT und Cashflow aufwarten, so Michael Schröder.Auf der deutlich verbesserten Rohertragsmarge wolle sich MuM-CEO Adi Drotleff aber nicht ausruhen. Der Gründer, Großaktionär und Konzernlenker erwarte wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum und peile beim Gewinn je Aktie ebenfalls einen deutlich Anstieg an. "Der Aktionär" habe nachgefragt.: Durch bessere Margenstärke und unsere schlanke Kostenbasis kam das EBIT im Q1 um gut zehn Prozent höher herein als zuvor geschätzt, was uns sehr gefreut hat.Die verbesserte Rohertragsmarge resultiert aus dem höheren Umsatzanteil des margenstärkeren Geschäfts mit eigener Software und ist durchaus noch steigerungsfähig. Wir hatten in den Quartalen zwei bis vier im Vorjahr im Schnitt eine Rohertragsmarge von 54,8 Prozent und erwarten auch dieses Jahr eine ähnliche Größenordnung.Das ist ein reiner Basiseffekt, nachdem der Handelsumsatz mit Autodesk-Software im Vergleichsquartal Q1/2020 am Höhepunkt des Umtauschs von Wartungs- auf Mietverträge ungewöhnlich hoch ausgefallen war. Q1/2021 war auch im Systemhaus-Segment das zweitstärkste Quartal aller Zeiten.Zum einen laufen unsere eigenen Lösungen im BIM-Bereich, also Ingenieurbau und Garten/Landschaftsbau, ähnlich stark weiter wie schon im vergangenen Jahr. Dazu kam im Q1 die allmähliche Erholung der Industrie-Nachfrage, die unser CAM-Geschäft beflügelt hat, das zudem im Vorjahr Corona-bedingt fast keine China-Umsätze aufgewiesen hatte.Etwas entspannt ist der richtige Ausdruck - wir merken zwar, dass sich die Lage bei unseren Industriekunden langsam verbessert, aber speziell im Neugeschäft ist bei der Investitionsbereitschaft der Kunden noch ziemlich viel Luft nach oben.Auch im Q1/2021 war dieser Effekt mit minus 26 Prozent bei den sonstigen Kosten noch klar sichtbar, aber wie Sie schon vermuten, dürfte er parallel zum anziehenden Neugeschäft abnehmen, weil dann der Vertrieb wieder vor Ort stattfindet. Das wird sich also eher kompensieren, während die im letzten Jahr geübte Zurückhaltung bei den Personalkosten das Hochlaufen der Ergebnisse ab Q2 nachhaltig begünstigen dürfte.Nettoergebnis und operativer Cashflow sind wie Herr und Hund über eine imaginäre Leine verbunden, die aber ziemlich flexibel ist. Eine Relation von 99 Cent Cashflow bei knapp 40 Cent Nettoergebnis ist allerdings - um im Bild zu bleiben - schon eine ziemlich straff gespannte Leine. Letztlich zeigt der hohe operative Cashflow einfach an, dass wir das Forderungsmanagement über all unsere Märkte hinweg gut im Griff haben.