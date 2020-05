Doch man solle sich von der Reaktion der Finanzmärkte nicht täuschen. Der Arbeitsmarkt habe einen gewaltigen Schlag erlitten und stehe nun vor der enormen Herausforderung, Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen neu aufzubauen. Um ein Gefühl für das Ausmaß des Schadens zu bekommen, solle man sich Folgendes klar machen: Die Arbeitslosenzahl sei um 16 Millionen gestiegen, und unter Berücksichtigung der aktuell nicht aktiv suchenden Erwerbslosen und der aus wirtschaftlichen Gründen in Teilzeit beschäftigten Personen ergebe sich, dass fast 22 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen seien. Dies entspreche ungefähr dem Beschäftigungsrückgang. Zu diesen Zahlen würden noch die 6,4 Millionen Menschen hinzukommen, die aus dem Erwerbsleben ausgeschieden seien.



Und nicht zuletzt zeige sich eine steile Zunahme bei der Zahl der Personen, die als erwerbstätig gelten, aber der Arbeit fernbleiben würden (ein Anstieg um rund 5,5 Millionen): Diese Arbeitnehmer seien weiterhin ihren Arbeitgebern zuzurechnen, sie würden aber aktuell nicht aktiv arbeiten. Insgesamt seien somit knapp 34 Millionen Menschen betroffen, was ungefähr den 33 Millionen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung entspreche.



Die meisten Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren hätten, hätten zu den unterprivilegierten Erwerbstätigen mit geringerer Qualifikation und niedrigerem Lohn gehört. Dies zeige sich auch an dem bemerkenswerten Anstieg des durchschnittlichen Stundenlohns um 3,3% im März und sage und schreibe 7,9% im April. Der Verlust an geringer entlohnten Arbeitsplätzen sei also so massiv, dass der Durchschnittslohn für die Gesamtwirtschaft deutlich angestiegen sei.



Nach Meinung der Experten ergebe sich daraus das dringende Gebot, das Wiederanfahren der US-Wirtschaft unter Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen zu beschleunigen. Einige Branchen (etwa die Luftfahrt und die Gastronomie) würden wegen der möglichen Veränderungen des Konsumverhaltens langfristig mit Gegenwind zu kämpfen haben. Andere würden anhaltend unter dem Einbruch der Wirtschaftstätigkeit im Rest der Welt leiden.



Außerdem müsse man die Folgen großzügiger Arbeitslosenunterstützung beobachten, die möglicherweise Fehlanreize setzen und die Neueinstellungen in manchen Branchen verlangsamen könnte (vgl. die Erörterung in dem kürzlich veröffentlichten Weißbuch der Experten "Makro-Ausblick USA: Jetzt gilt es, die Kurve in Richtung Wirtschaftswachstum zu nehmen." Doch andere Branchen könnten sich rascher erholen, sobald die Einschränkungen aufgehoben würden.



Mut mache die Nachricht, dass der Löwenanteil (90%) der zusätzlichen Erwerbslosen aus dem Aprilbericht und rund 78% aller aktuell arbeitslosen Menschen nur vorübergehend entlassen worden seien. Diese Tatsache sei wichtig, denn in früheren Rezessionen habe ein großer Anteil der vorübergehend Erwerbslosen zu einer deutlicheren und schnelleren Erholung des Beschäftigungsniveaus geführt - insbesondere nach der Rezession des Jahres 1982 sei dies der Fall gewesen.



Die meisten neu registrierten Arbeitslosen stünden mit ihrem Arbeitgeber weiterhin in Kontakt und könnten ihre Tätigkeit jederzeit wieder aufnehmen, während viele Unternehmen nur darauf warten würden, ihre früheren Mitarbeiter wieder einzustellen.



Wenn die Bundesstaaten ihre Wirtschaft rasch wieder hochfahren, gleichzeitig intelligente, gezielte Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ergreifen und die am stärksten gefährdeten Menschen schützen würden, könne man es noch schaffen, die Arbeitslosigkeit kurzfristig auf einen weniger düsteren Stand zu drücken. Allerdings ist die Zeit nicht auf unserer Seite: Je länger die Arbeitslosigkeit in den aktuellen astronomischen Höhen verharrt, desto schwieriger wird es, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen - und desto größer werden die langfristigen menschlichen und wirtschaftlichen Schäden sein, so die Experten von Franklin Templeton.



In den nächsten Wochen werde sich entscheiden, welchen Kurs der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft einschlagen würden.





