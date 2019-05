Das erste Teil des Puzzles sei ein Handelsabkommen zwischen den USA und China. Dies sei aus zwei Gründen notwendig. Erstens, weil die Aufnahme von Verhandlungen maßgeblich zu der Stimmungsverbesserung unter den Anlegern beigetragen habe und negative Meldungen die Märkte erneut auf Talfahrt schicken könnten. Und zweitens, weil ein solches Abkommen ein erster Schritt wäre, um der schwächer gewordenen Weltwirtschaft zu neuer Stärke zu verhelfen. Großenteils sei die Verlangsamung der Weltwirtschaft in den letzten Monaten auf die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China zurückzuführen gewesen (Unternehmen seien entweder unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen worden oder seien vorsichtiger geworden, was ihre Investitionsplanung betreffe).



Außerdem müsse ein Handelsabkommen nicht perfekt sein - und das werde es sehr wahrscheinlich auch nicht. Es müsse nur gut genug sein, damit die im Lauf von 2018 eingeführten Zölle wieder abgeschafft würden. Jedes Abkommen dürfte auf kurze Sicht viele Fragen offen lassen - ob es um die tatsächliche Umsetzung, die Zukunft von Technologie-Transfers oder den Vollzug eines Abkommens zwischen den USA und Europa gehe. Dennoch könne die Antwort auf keine dieser Fragen für die Weltwirtschaft so schlecht sein wie die angedrohten 25-prozentigen Zölle auf alle zwischen den USA und China gehandelten Waren.



Zweitens brauchen wir die weitere Unterstützung durch die größten Notenbanken der Welt in Form einer eher lockeren Geldpolitik, so die Experten von ROBECO. Dies sei angesichts der zurzeit schwachen Rahmenbedingungen für die Weltwirtschaft besonders wichtig. Man solle an die Schwellenländer denken, in denen Aktien in der Vergangenheit unabhängig der Geldpolitik der US-Notenbank FED von guten Wachstumsaussichten profitiert hätten (zum Beispiel auch während des Zinserhöhungszyklus der FED von 2004 bis 2006). Bei ungünstigen Wachstumsbedingungen, wie sie derzeit herrschen würden, sei die Unterstützung durch die FED aber von entscheidender Bedeutung.



Drittens sei es erforderlich, dass Chinas Regierung die Binnenwirtschaft weiter stimuliere und den Balanceakt zwischen Konjunkturförderung einerseits und Schuldenmanagement andererseits schaffe. Uns allen ist bewusst, dass sich Chinas Wirtschaftswachstum strukturell weiter abschwächt, so die Experten von ROBECO. Wenn die Regierung des Landes aber für eine sanfte Landung sorgen könne, würden die Anleger dank der strukturellen Veränderungen, die in Chinas Wirtschaft stattfänden, immer noch überzeugende Anlagechancen finden können.



Sollten die Unsicherheiten über Europas Zukunft, nämlich der Brexit, der Handelskonflikt zwischen der EU und den USA sowie Italiens wirtschaftliche Probleme, aus dem Weg geräumt werden, wäre dies natürlich großartig. Wir wollen aber nicht unbescheiden sein und sind der Auffassung, dass die Märkte mit etwas mehr Unsicherheit in Europa fertig werden sollten, so die Experten von ROBECO. Dies gelte, solange die anderen wichtigen Voraussetzungen (Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China, zurückhaltende Geldpolitik der Notenbanken und Konjunkturförderung in China) erfüllt würden.



Wir sehen, dass alle erforderlichen Katalysatoren für die Schwellenländer vorhanden sind, so die Experten von ROBECO. Und es gebe erste Anzeichen der Besserung: Die Einkaufsmanagerindices würden in einigen wenigen Ländern, nämlich China, Brasilien und Indonesien, bereits nach oben tendieren und bei den Gewinnrevisionen sei anscheinend die Talsohle erreicht. Natürlich dürfe man nicht vergessen, die Schwellenländer würden keine homogene Anlageklasse stellen und einige von ihnen würden sich besser als andere entwickeln. Im gegenwärtigen Umfeld würden China und Brasilien herausragen.



Nach Überzeugung der Experten von ROBECO stehe Japan als Nächstes auf der Einkaufsliste, weil auch dort bestimmte makroökonomische Daten besser würden. Aber die Gewinnrevisionen seien nach wie vor schwach. Wir entdecken attraktive Anlagechancen in Europa und auch bei den Gewinnrevisionen gibt es Anzeichen dafür, dass die Talsohle erreicht ist, so die Experten von ROBECO. Allerdings sehen wir auch das Risiko, dass uns Phasen mit hoher Volatilität bevorstehen, so die Experten von ROBECO. Denn die Märkte möchten Klarheit über den Brexit, die Handelsgespräche zwischen der EU und den USA und über die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Italien.



Ausgehend von den obigen Überlegungen bleibt unser Investment-Team bei seiner neutralen Haltung zu den Aktienmärkten der Industrieländer, ist aber zu einer positiven Haltung zu denen der Schwellenländer übergegangen, so die Experten von ROBECO. In dem auf fünf Faktoren basierenden Rahmenkonzept habe das Team für Schwellenländer den Stimmungsindikator höher bewertet. Grund dafür sei die veränderte geldpolitische Situation in den USA und das konstruktivere Verhältnis zwischen China und den USA, das wiederum zu einer kräftigen Erholung der Mittelflüsse geführt habe.



Auslösend für die globale Aktienmarkt-Rally im ersten Quartal 2019 sei die Erkenntnis gewesen, dass die Weltwirtschaft nicht auf einen Abgrund zusteuere. Damit die Stimmung unter den Anlegern positiv bleibe, müsse es jetzt an den Märkten Anzeichen für eine Verbesserung der Fundamentaldaten geben. Wenn sich das Tempo der Verbesserungen nicht auf die USA beschränke und andere Märkte zumindest die bisherige Dynamik beibehalten könnten, werde das Bewertungsniveau in Japan und Europa weitere überzeugende Anlagechancen bieten. Dann werde es diesmal wirklich anders sein. (08.05.2019/ac/a/m)







Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben seit Jahresbeginn weltweit ein rasantes Comeback erlebt, so die Experten von ROBECO.Damit sie weiter steigen würden, brauche es jetzt eine Verbesserung der Fundamentaldaten, die sich schließlich in den Unternehmensgewinnen niederschlagen würden, meine Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities. Sie sehe die besten Anlagechancen außerhalb der USA. Der beim Wachstum der Unternehmensgewinne zwischen den USA und anderen Ländern bestehende Abstand rechtfertige nicht mehr die großen Bewertungsunterschiede, so Fedeli in ihrem aktuellen Marktkommentar.Die Aktienmärkte hätten ihre schlechte Performance vom letzten Vorjahresquartal rückgängig gemacht. So habe sich der MSCI World in US-Dollar um fast 16 Prozent und in Euro um fast 17 Prozent verbessert. Bemerkenswerterweise hätten die Aktienmärkte aller großen Wirtschaftsräume dieses Tempo beibehalten - mit nur leichtem Vorsprung für die USA. Klarer Nachzügler sei Japan, wo auch ein ungünstiger Dollar/Yen (ISIN XC0009659910/ WKN 965991)-Wechselkurs zu einer unterdurchschnittlichen Performance beigetragen habe.Wie gehe es weiter? Sei es das schon gewesen? In letzter Zeit sei Fabiana Fedeli oft von Kunden gefragt worden, ob sie nach der Rally in den Schwellenländern Gewinne mitnehmen sollten. Nicht gefragt werde sie dagegen, ob man bei US-Aktien Gewinne mitnehmen und das Geld anderswo anlegen sollte. Und auch wenn es anscheinend größeres Interesse an bestimmten Märkten wie zum Beispiel China gebe, sei die Versuchung groß anzunehmen, dass der US-Aktienmarkt so wie in den letzten Jahren weiter eine überdurchschnittliche Performance erreichen werde, während die anderen großen Aktienmärkte irgendwann an Schwung verlieren würden. Wir wagen es, die vier gefährlichsten, jemals ausgesprochenen Wörter zu sagen: "Diesmal ist es anders", so die Experten von ROBECO. Lassen Sie mich das anders ausdrücken: "Diesmal könnte es anders sein, wenn sich mehrere Voraussetzungen erfüllen", so Fabiana Fedeli weiter.Was nach Ansicht der Experten von ROBECO anders sein werde: Es werde mehr Gelegenheiten geben, außerhalb der USA eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Das heiße nicht, dass man einen Absturz des US-Aktienmarkts erwarte (was alle übrigen Märkte mit nach unten ziehen würde), sondern nur, dass nach dem Abklingen der positiven Effekte von Präsident Trumps Steuersenkungen der Abstand beim Wachstum der Unternehmensgewinne nach Meinung der Experten nicht mehr die großen Unterschiede bei den Bewertungskennzahlen rechtfertige.Grund für die Rally im ersten Quartal sei die Einsicht der Anleger gewesen, dass die Panik im vorhergehenden Vierteljahr die Aktienkurse weiter nach unten gedrückt habe, als es ausgehend von den Fundamentaldaten gerechtfertigt gewesen wäre. Die Weltwirtschaft habe an Schwung verloren, aber nicht vor dem Kollaps gestanden. Die dunklen Wolken, die die Aussichten noch düsterer hätten erscheinen lassen, nämlich eine auf Zinserhöhungen erpichte US-Notenbank FED und die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China, hätten sich schließlich verzogen. Inzwischen - nach einem Anstieg um 16 Prozent - hätten die Märkte gegenüber den Fundamentaldaten wieder aufgeholt. Was man jetzt brauche, sei eine Verbesserung der Fundamentaldaten, die sich schließlich in den Unternehmensgewinnen niederschlage.