Wien (www.aktiencheck.de) - Der Mega-Deal in der Medienbranche löste selbstredend entsprechend deutliche Kursreaktionen aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktien von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) hätten lediglich moderate 0,2% an Höhe verloren. Wie am Wochenende bekannt geworden sei, müsse der Flugzeughersteller alle älteren Flugzeuge des Typs 737 einer Kontrolle unterziehen. Das habe die US-Luftfahrtbehörde FAA nach einem Absturz einer Boeing-Maschine in Indonesien angeordnet.Die mittlerweile wieder deutlich eingetrübte Krypto-Party habe in den vergangenen Wochen auch Spuren bei den nicht vor allzu langer Zeit emittierten Aktien von Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) hinterlassen. Die Mitte April noch furios an der Börse gestarteten Papiere der Handelsplattform für digitale Währungen seien gestern um fast 4% auf USD 248,24 gefallen und seien so erstmals unter den Ausgabepreis von USD 250 gerutscht.(18.05.2021/ac/a/m)