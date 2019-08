Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (09.08.2019/ac/a/nw)



Seit 02/19 werde der erste Patient im TCR-Führungsprojekt MDG1011 behandelt. Die Anzahl der Prüfzentren sei zwischenzeitlich auf sechs erhöht worden, um künftig schneller und mehr Patienten zu testen. Noch sei nicht absehbar, wann und wie zügig weitere Patienten in die aufwändigen Tests eingeschrieben werden könnten. Zuvor müssten allerdings die Sicherheits-Interimdaten der ersten Dosiskohorte Ende 2019 abgewartet werden, was nach Erachten des Analysten für die Aktienbewertung wertentscheidend sein werde.Gleiches gelte für die ebenfalls zum Ende 2019 erwarteten finalen (Topline-)Daten der PhI/II der DC-Vaccine.Die aktuelle Empfehlung für die Medigene-Aktie laute "halten", denn gegenwärtig sei das Chancen/Risiko-Verhältnis im Wesentlichen ausgeglichen, so Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 09.08.2019)