Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

6,15 EUR +2,41% (30.01.2020, 16:49)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (30.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Die Medigene-Aktie habe ihre positive Entwicklung der vergangenen Tage am Donnerstag fortgesetzt. Grund sei eine hochinteressante neue Kooperation. Wie Medigene migetteilt habe, werde man zukünftig mit der Université de Montréal (UdeM) und IRICoR, einem pan-kanadischen Zentrum zur Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen aus der Arzneimittelforschung, zusammenarbeiten. Bei der Forschungskooperation gehe es um neuartige Krebsantigene für hochspezifische Immuntherapien.Dank dieser Kooperation habe Medigene nun die Möglichkeit, Therapieoptionen zu entwickeln, die bis dato unbekannte Tumorantigene als Angriffsziel hätten. Diese von der Université von Montréal entdeckten neuen Tumorantigene hätten den Vorteil, dass sie ausschließlich in Krebszellen aufzufinden seien und nicht in gesundem Zellen."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Medigene forsche an hochinteressanten Projekten, noch sei aber weiterhin alles in einer sehr frühen Phase. Die Medigene-Aktie eigne sich deswegen nur als hochspekulative Depotbeimischung für langfristig orientierte Anleger mit Geduld, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2020)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:6,20 EUR +2,99% (30.01.2020, 16:35)