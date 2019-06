Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

7,755 EUR +0,19% (13.06.2019, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

7,695 EUR -0,26% (13.06.2019, 11:55)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (13.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von "kaufen" auf "halten" herab.Die Analysten von EQUI.TS hätten in ihrer aktuellen Studie ihre Schätzungen an die neuen Aussichten angepasst. Die offizielle Guidance 2019 sei am 14.05.2019 angepasst worden, denn der Kollaborationsvertrag (mit EUR 10 Mio. Frontendfee) mit Roivant/Cytovant und der Verkauf der Veregen® Assets hätten Liquidität und bilanzielles Beständerisiko positiv beeinflusst. Künftig könnten alle Kräfte auf das Kerngeschäft konzentriert werden, so die Researcher.Die TCR-Technologie-Plattform sei unterdessen entscheidend gestärkt wurden. Die KPI's des Q1/2019 hätten nach Einschätzung der Research-Boutique eine erwartungskonforme Entwicklung gezeigt.Aktuell würden Interim-Daten der PhI/II der DC-Vaccine auf dem EHA Kongress in Amsterdam vorgestellt. Erst die finalen Daten zum Ende 2019 seien nach Ansicht der Aktienexperten essenziell für eine richtungsweisende Bewertung. Gleiches gelte im Übrigen auch für die Sicherheits-Interimdaten der ersten Dosiskohorte der Phase I/II Studien mit MDG101.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: