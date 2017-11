Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (21.11.2017/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Die Biotech-Fachanalysten von EQUI.TS würden nach Analyse des Q3/2017-Zwischenberichts erneut ihre Kaufempfehlung bekräftigen, denn die vom Management berichteten Entwicklungen im jüngsten Quartal würden deutlich machen, dass die zentralen Werttreiber planmäßig weiterentwickelt worden seien. Lediglich die Partnerprojekte scheine die Börse einzupreisen; doch käme in wenigen Monaten das eigene TCR-Führungsprojekt MDG1011 mit dem Klinikgang dazu, was wohl mit einer Bewertungsaufstockung einhergehen dürfe, so die Analysten.In der Telefonkonferenz anlässlich des Q3/17-Zwischenberichts habe das Management bestätigt, dass in der Entwicklungspartnerschaft mit bluebird bio Inc. die präklinischen Identifizierungsarbeiten im Plan seien; in den kommenden Monaten dürften "weitere gute Fortschritte" erzielt werden.Auch der Fahrplan für das TCR-Führungsprojekt MDG1011 scheine den Aktienexperten unverändert valide. Der Studienantrag sei im Juli 2017 eingereicht worden und würde geprüft; der Start der Phase I/II Studien sei für Ende 2017 geplant. Unterdessen sei die Medigene-eigene HTS-Plattform entscheidend weiterentwickelt worden.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bleiben bei ihrem "buy"-Rating für die Medigene-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 18,50 auf EUR 18,30 gesenkt. (Analyse vom 21.11.2017)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:10,75 EUR +1,90% (21.11.2017, 10:18)