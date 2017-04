Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

11,89 EUR +4,76% (04.04.2017, 19:36)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien. (04.04.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie könnte Schub bekommen - Ganz gute Einstiegsgelegenheit! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, sieht bei der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) eine ganz gute spekulative Einstiegsgelegenheit.Die Medigene-Aktie komme immer noch nicht so richtig in Schwung, denke der Börsenexperte. Zuletzt habe sie deutlich an Wert verloren. Der Aktienprofi sehe aber ein paar Faktoren, die etwas Schub in die Medigene-Aktie bringen könnten. Es gebe einige Konferenzen, die gerade in den USA stattfinden würden und auf den sich Medigene präsentieren werde. Nichtsdestotrotz habe man den US-Partner Bluebird Bio, der sehr kapitalstark sei. Hier würden nur eine oder zwei Meldungen ausreichen, um die Medigene-Aktie aus der Lethargie wieder nach oben zu bewegen.Es gibt jetzt bei der Medigene-Aktie eine ganz gute spekulative Einstiegsgelegenheit - Kurse unter 12 Euro sind Kaufkurse, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2017)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:11,855 EUR +4,96% (04.04.2017, 17:35)