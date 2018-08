ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (23.08.2018/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Medigene-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Aufwärtsgap (13,52 EUR zu 13,83 EUR) habe die Medigene-Aktie jüngst die 200-Tage-Linie (akt. bei 13,96 EUR) zurückerobern und den seit Februar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 14,05 EUR) zu den Akten legen können. Nachdruck verleihe diesen beiden positiven Weichenstellungen die Tatsache, dass der Ausbruch mit deutlich anziehenden Umsätzen erfolgt sei. Die alten Börsenweisheit "volume goes with the trend" sei also lehrbuchmäßig erfüllt. Übergeordnet könne die Korrektur der letzten Monate damit als klassische Flagge interpretiert werden. Derzeit notiere der Titel zwar noch mitten in der horizontalen Widerstandszone zwischen 14,88 EUR und 15,80 EUR, aber die beschriebene Flagge dürfte weiter als Kurstreiber dienen. Perspektivisch winke dank des abgeschlossenen Konsolidierungsmusters sogar ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahreshoch bei 19,42 EUR. Beim Erreichen dieser Zielmarke könnte das frische MACD-Kaufsignal auf Wochenbasis bzw. die Relative Stärke nach Levy helfen. Letztere sei wieder positiv und habe den Abwärtstrend seit Anfang des Jahres überwinden können. Als Stopp auf der Unterseite biete sich die alte Flaggenbegrenzung (14,05 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie:15,15 EUR +1,81% (22.08.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:15,39 EUR +1,85% (21.08.2018, 09:06)