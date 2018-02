ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (20.02.2018/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Der TecDAX-Tital lege ohne Grund weiter zu. Es gebe nämlich bei Medigene keine Neuigkeiten. Die Hoffnung auf eine gute Meldung, die immer mehr in Bedrängnis kommenden Leerverkäufer und das sehr gute Chartbild würden den Aktienkurs nach oben treiben. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Medigene-Aktie die 18-Euro-Marke überwinde und dann weiter schnell in Richtung 20 Euro laufe. Obendrauf gebe es noch die Übernahmefantasie gratis, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse 20.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:17,64 EUR +1,09% (20.02.2018, 13:36)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:17,61 EUR +0,92% (20.02.2018, 13:48)