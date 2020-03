Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (26.03.2020/ac/a/a)



Die Corona-Krise habe für deutliche Verwerfungen an den Kapitalmärkten gesorgt. Auch die Media and Games-Aktie (MGI) sei von einer rückläufigen Kursentwicklung betroffen gewesen, allerdings sei diese gegenüber Anfang 2020 mit -7,8% vergleichsweise moderat ausgefallen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Gesellschaft, die zu 99% am Publisher von Online- und Mobile-Games gamigo AG beteiligt sei, zu einem der Profiteure der aktuellen Entwicklung zu sehen sei. In der jüngsten Unternehmensmitteilung hatte die MGI von einer verstärkten Aktivität im Gaming-Bereich berichtet, was sich auf die Umsatz- und Ertragslage positiv auswirken dürfte, so Dario Maugeri, Analyst der GBC AG. (Analyse vom 26.03.2020)