XETRA-Aktienkurs MediClin-Aktie:

5,35 EUR -0,93% (16.08.2019, 12:24)



ISIN MediClin-Aktie:

DE0006595101



WKN MediClin-Aktie:

659510



Ticker-Symbol MediClin-Aktie:

MED



Kurzprofil MediClin AG:



Zu MediClin (ISIN: DE0006595101, WKN: 659510, Ticker-Symbol: MED) gehören deutschlandweit 36 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen, zwei ambulante Pflegedienste und zehn Medizinische Versorgungszentren. MediClin verfügt über rund 8.350 Betten und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MediClin dem Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MediClin nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf - zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung.



MediClin - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe. (16.08.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - MediClin-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Es ist schon drei Jahre her, dass wir das letzte Mal auf die Aktie der MediClin AG (ISIN: DE0006595101, WKN: 659510, Ticker-Symbol: MED) eingegangen sind und das Kursziel von einst 5,50 Euro auf 7,00 Euro angehoben haben. Dieses wurde im Dezember 2017 mit 6,77 Euro zwar fast erreicht, aktuell befinden wir uns aber wieder bei der damaligen Ausgangslage von 5,50 Euro, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Dabei seien die jüngsten Geschäftszahlen ordentlich. Im ersten Halbjahr 2019 habe der Konzernumsatz bei 335,4 Mio. Euro gelegen, das seien 4,3% oder 14 Mio. Euro mehr als im ersten Halbjahr 2018. Auf der Ergebnisseite stehe ein Konzernbetriebsergebnis in Höhe von 6,1 Mio. Euro, 0,2 Mio. Euro niedriger als im Vorjahreszeitraum.Für das Gesamtjahr zeige sich der MediClin-Vorstand zuversichtlich. Die bisherige Geschäftsentwicklung und der Ausblick auf das dritte Quartal, saisonal bedingt das umsatz- und ergebnisstärkste Quartal eines Jahres, würden erwarten lassen, dass die für den Konzern gesetzten Ziele für das Geschäftsjahr 2019 erreicht würden. Für das zweite Halbjahr 2019 solle für den Konzern ein Umsatzplus und ein gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich besseres Konzernbetriebsergebnis erzielt werden - trotz steigender Material- und Personalaufwendungen. Allerdings dürften aufgrund von regulatorischen Anforderungen insbesondere die Aufwendungen für qualifiziertes Personal im aktuellen Geschäftsjahr deutlich steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MediClin-Aktie: