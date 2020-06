Börsenplätze McDonald's-Aktie:



XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

171,34 EUR -0,51% (04.06.2020, 14:11)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

171,14 EUR -0,35% (04.06.2020, 14:32)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

193,29 USD +3,04% (03.06.2020)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (04.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vielen Leuten sei die Lust aufs Essengehen in Zeiten von Corona vergangen. Trotzdem würden sich in den USA erste Erholungstendenzen in der Gastronomie zeigen. Vor allem für die Fast-Food-Branche laufe es wieder merklich besser. Das spiegle sich auch im Chart von McDonald’s wider: Der Aktie sei ein bedeutendes Break gelungen.Laut Berechnungen der NPD Group habe die Zahl der Transaktionen in Amerikas Restaurants zuletzt nur noch 17 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gelegen. Das sei eine deutliche Verbesserung innerhalb von nur vier Wochen. Mitte April hätten die Transaktionen nämlich noch 41 Prozent unter Vorjahr gelegen.Auch bei klassischen Restaurants gebe es eine Aufwärtsbewegung, allerdings stünden sie noch deutlich schwächer da als die Fast-Food-Branche: Im Vergleich zum Vorjahr hätten die Transaktionen zuletzt bei minus 42 Prozent gelegen. Im Lockdown habe sich der Wert sogar auf minus 79 Prozent belaufen.Die relativ guten Zahlen zur Fast-Food-Branche kämen am Markt gut an. Die Aktie von McDonald’s sei am Mittwoch mit einem Plus von drei Prozent auf 193,29 Dollar aus dem Handel gegangen. Den horizontalen Widerstand bei 190 Dollar habe die Aktie damit hinter sich gelassen. Als nächste bedeutende Hürde warte die 200-Tage-Linie bei 196,51 Dollar."Der Aktionär" setzt weiter auf die Erholung des Burger-Dinos McDonald’s und empfiehlt einen Stopp bei 130 Euro, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link