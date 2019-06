Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

180,52 EUR -0,25% (26.06.2019, 15:40)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

USD 204,85 -0,42% (26.06.2019, 15:42)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (26.06.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse der Analystin Lauren Silberman von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert, Lauren Silberman, Analystin bei der Credit Suisse, im Zuge einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Die jüngsten Investitionen von McDonald's Corp. in Filialen und Technologie würden zu einer Modernisierung des Konzerns führen. Der Wettbewerbsvorsprung gegenüber den Konkurrenten dürfte größer werden, so die Einschätzung der Analysten der Credit Suisse.Die Umsatzentwicklung sei die größte Quelle für Aufwärtspotenzial beim Aktienkurs. Dien defensiven Charakteristika des Titels und die Weiterentwicklung der Franchise-Struktur rechtfertigen nach Ansicht der Analystin Lauren Silberman die Premiumbewertung.Die Aktienanalysten der Credit Suisse beginnen in ihrer McDonald's-Aktienanalyse die Bewertung mit dem Rating "outperform" und veranschlagen ein Kursziel von 230,00 USD.Börsenplätze McDonald's-Aktie:Xetra-Aktienkurs McDonald's-Aktie:181,66 EUR +0,35% (26.06.2019, 13:58)