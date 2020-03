Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (27.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Corona stelle die Geschäftsabläufe von McDonald’s auf den Kopf. Zunächst habe der Burger-Dino den Speisebereich seiner Filialen dichtmachen müssen, nun gebe es auch Änderungen im Angebot. In den USA könnten die Kunden nicht mehr den ganzen Tag Frühstück ordern. Das solle die Servicezeiten verkürzen, so der Konzern."Wir werden vorübergehend einige Sachen aus unserem Menü umstellen", so Bill Garrett, Senior Vice President von McDonald's. Dazu gehöre unter anderem das Frühstücksangebot mit McMuffins und Pancakes. Klassiker wie Big Macs und Pommes Frites gebe es nach Angaben von McDonald’s allerdings weiterhin den ganzen Tag.Garrett weiter: "Wir werden die Situation regelmäßig bewerten und versuchen, so bald wie möglich zu unserem regulären Menü zurückzukehren."Der Manager habe darauf hingewiesen, dass das Coronavirus einen "wesentlichen Einfluss auf unser Geschäft haben könnte". In den USA, aber auch in Deutschland würden nahezu alle Filialen nur mit Drive-in und Delivery arbeiten. Wann wieder Normalität einkehre, sei ungewiss.Dips wie am Freitag sind nach Einschätzung des "Aktionär" Kaufchance für Langfrist-Anleger, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 27.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link