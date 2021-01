XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

175,00 EUR -0,49% (22.01.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

175,32 EUR -0,07% (22.01.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

213,38 USD -0,07% (22.01.2021, 22:10)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (24.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe."Big M" und seine Anleger hätten in den letzten zehn Monaten viel durchmachen müssen. Nach dem Crash im Zuge der weltweiten Virusverbreitung im März 2020 habe sich der Burger-Dino aber relativ schnell wieder erholen können. Sein globales Burger-Imperium mit angeschlossenem McDrive habe der größten Restaurantkette der Welt einen Vorteil gegenüber den meisten anderen stationären Lokalen verschafft, welche erst hätten beginnen müssen, eine ToGo-Infrastruktur aufzubauen.Diese außergewöhnlichen Umstände hätten sich natürlich auch im Chartverlauf widergespiegelt. Nachdem die Kurse sich im Laufe des Jahres 2020 vom Mehrjahrestief bei 124,20 USD erholt hätten, habe die McDonald's-Aktie sogar im Oktober ein neues Allzeithoch bei 231,91 USD erreichen können. Anschließend sei das Papier aber in die Konsolidierungsphase übergegangen. Gründe seien die einsetzenden Gewinnmitnahmen aufgrund der weltweiten zunehmenden Unsicherheit mit steigenden Infektionszahlen.Das letzte Zwischentief liege bei 206,20 USD. Die 200-Tage-Linie und die wichtige psychologische 200-USD-Marke würden hier eine Unterstützungszone bilden. Die Anleger seien aktuell am "Fasten", seit November bewege sich die McDonald's-Aktie seitwärts. Sie pendele in immer kleineren Bereichen, aktuell zwischen 221,25 bis 206,20 USD. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über 222 USD sei der Weg zum Allzeithoch frei."Big M" sei bisher besser durch die Krise gekommen als die meisten anderen Restaurants und dürfte sich auch in Zukunft behaupten. Am 28. Januar werde sich zeigen, ob Anleger größeren Appetit oder eine erneute Magenverstimmung bekämen. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: