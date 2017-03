NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

USD 128,19 -0,03% (03.03.2017, 15:42)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



(03.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Atlanta (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Jake Bartlett von SunTrust Robinson Humphrey:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Jake Bartlett, Analyst bei SunTrust Robinson Humphrey, die Aktien von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) weiterhin zum Kauf.McDonald's Corp. habe anlässlich eines Investoren neue Wachstumspläne vorgestellt. Die Experience of the Future-Initiative sollte zu Marktanteilsgewinnen führen, so die Einschätzung der Analysten von SunTrust Robinson Humphrey. Mit einem integrierten Angebot könnte sich McDonald's von der Konkurrenz abheben.In 18% der Filialen solle das neue Konzept noch im laufenden Jahr umgesetzt werden. Der Rest solle bis 2020n folgen. Zusammen mit der Einführung des digitalen Bestellens und Bezahlens dürfte sich nach Ansicht von Analyst Jake Bartlett ab dem zweiten Quartal eine Verbesserung der Umsatzentwicklung einstellen.Die Aktienanalysten von SunTrust Robinson Humphrey stufen in ihrer McDonald's-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 137,00 USD.XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:121,45 EUR -0,74% (03.03.2017, 15:11)Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:121,40 EUR -0,53% (03.03.2017, 15:39)