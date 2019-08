Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) unter die Lupe.Immer mehr Anleger hätten angesichts der Match-Group-Entwicklung Schmetterlinge im Bauch. Heute gewinne die Aktie der Tinder-Mutter weitere 17%. Denn der Erfolg der Dating-App überrasche erneut positiv. Im abgelaufenen Quartal seien die Umsätze um 18% auf 500 Mio. USD gestiegen. Das EBITDA habe parallel dazu um 15% auf 173 Mio. USD zugelegt. Der Analysten-Konsensus sei damit um 14% übertroffen worden!Der Run auf die App nehme kein Ende. Alleine im letzten Quartal seien 500.000 neue Tinder-Nutzer gewonnen worden - insgesamt seien es nun 5,2 Mio. Auch der Umsatz pro Kunde steige weiter. Denn der Nutzen einer App, die vielleicht zum großen Liebesglück führe, sei viel mehr wert als die bislang 10 USD pro Monat, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)Börsenplätze Match Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:84,30 EUR +27,63% (07.08.2019, 17:29)