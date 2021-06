Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

154,51 USD +0,38% (21.06.2021, 16:18)



ISIN Match Group-Aktie:

US57667L1070



WKN Match Group-Aktie:

A2P75D



Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

4MGN



Nasdaq Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

MTCH



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (21.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Match Group habe Hyperconnect übernommen. Das sei eine Social App, über die sich Leute kennen lernen könnten. Das passe bei der Match Group gut ins Portfolio. Bei der Match Group-Aktie gehe es auch vor dem Hintergrund des Reopening-Szenarios etwas nach oben. Operativ laufe es wirklich ordentlich und man habe den Deal in Südkorea 1,7 Mrd. USD kosten lassen. Die ganze Geschichte wird vom Markt sehr positiv wahrgenommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Match Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:129,50 EUR -0,11% (21.06.2021, 15:58)