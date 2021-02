Nasdaq-Aktienkurs Match Group-Aktie:

169,53 USD -1,51% (12.02.2020, 22:00)



ISIN Match Group-Aktie:

US57667L1070



WKN Match Group-Aktie:

A2P75D



Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

4MGN



Nasdaq Ticker-Symbol Match Group-Aktie:

MTCH



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (15.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) unter die Lupe.Die Match Group habe eine neue App gekauft. Söllner halte die jüngste Akqusition für sehr sinnvoll. Der Mutterkonzern mehrerer bekannter Dating-Apps, darunter Tinder, habe zuletzt auch in einem schwierigen Umfeld weiter wachsen können und sei noch nicht besonders hoch bewertet. Und auch charttechnisch sehe es bei der Match Group sehr gut aus. Geduldige Anleger könnten daher einsteigen. Die Match Group-Aktie sei für Langfrist-Anleger weiterhin kaufenswert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Match Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:141,00 EUR +0,71% (15.02.2020, 19:36)