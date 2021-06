Börsenplätze Matador Partners Group-Aktie:



Kurzprofil Matador Partners Group AG:



Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206, WKN: A0Q3W8, Ticker-Symbol: SQL) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert. (16.06.2021/ac/a/a)



Münster (www.aktiencheck.de) - Matador Partners Group-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Beratungsunternehmens Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206, WKN: A0Q3W8, Ticker-Symbol: SQL).Verwaltungsrat Dr. Dillinger habe in der Vergangenheit immer wieder betont, dass PE-Secondary-Investments nicht nur eine renditestarke Anlage darstellen würden, sondern auch relativ krisensicher seien. Mit einer von dem Analysten berechneten kalkulatorischen Portfoliorendite von 14 Prozent selbst im Corona-Jahr 2020 sei das eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden. Unter wieder positiveren Rahmenbedingungen habe sich die Entwicklung im ersten Quartal 2021 weiter beschleunigt.Nach dem besten Quartal der Unternehmensgeschichte erwarte das Management für das aktuelle Geschäftsjahr nun einen Gewinn von 3,5 bis 4,0 Mio. CHF, was gegenüber dem Vorjahreswert einem Anstieg um 220 bis 260 Prozent entspreche. Die Gewinnprognose liege deutlich über den Analysten-Schätzungen, die er infolgedessen angehoben habe - im moderaten Umfang auch für die Zeit ab 2022. Damit sei sein Kursziel weiter von 4,75 auf 4,90 CHF gestiegen. Auch nach der zuletzt positiven Kursentwicklung biete der Titel damit ein Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link