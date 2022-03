Börsenplätze Masterflex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

6,16 EUR +0,65% (08.03.2022; 11:16)



Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

6,44 EUR +4,55% (08.03.2022, 13:14)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (08.03.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Mit einem zweistelligen Umsatz- und deutlich überproportionalem Ergebniswachstum übertreffe das Unternehmen damit nicht nur die Guidance, sondern mache die von Gruschka avisierte Rückkehr auf den Wachstumspfad mit signifikanter Margenausweitung perfekt.Angehobene Guidance 2021 deutlich übertroffen: Auf Basis starker 9M-Zahlen habe das Management die Jahresprognose für das Umsatzwachstum von ursprünglich 2-5% yoy auf 5-8% yoy angehoben. Mit den nun veröffentlichten Zahlen offenbare Masterflex sogar ein Wachstum von 10% yoy auf 79,1 Mio. Euro, was leicht über der Analystenschätzung liege (MONe: +7,8% yoy; 77,5 Mio. Euro). Das Q4 sei demnach überraschend stark ausgefallen und habe mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 21% yoy auf 19,5 Mio. Euro abgeschlossen werden können. Neben der bereits deutlich zunehmenden Nachfrage aus dem klassischen Industriegeschäft habe zuletzt auch der Bereich Luft- und Raumfahrt wieder spürbar an Dynamik gewonnen. Entsprechend dürften sich die jüngst noch verhaltenen Aktivitäten der in diesem Bereich tätigen Tochter "Matzen & Timm" nahezu wieder auf Vor-Corona-Niveau bewegen.EBIT über Vorkrisenniveau: Angesichts der starken Auftragslage (Auftragsbestand 31.12.: 22,9 Mio. Euro vs. Vj.: 9,4 Mio. Euro) und der durchgeführten Effizienzmaßnahmen im Rahmen des B2DD-Programms habe sich auch das Ergebnis sehr erfreulich entwickelt. Mit einem leicht positiven EBIT-Beitrag in Q4 von 0,1 Mio. Euro (Vj.: -0,4 Mio. Euro) habe Masterflex das Jahr mit einer EBIT-Marge von 7,3% bzw. einem EBIT von 5,8 Mio. Euro (Vj.: 2,3 Mio. Euro) abschließen können. Insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Lieferketten und der derzeitigen Preissituation an den Rohstoffmärkten sei die signifikante EBIT-Steigerung von 148% yoy für Gruschka ein klarer Beleg für das gute Management von Masterflex. Im Zuge der gestiegenen Profitabilität habe das Management zudem angekündigt, die Dividende von 0,08 auf 0,12 Euro je Aktie zu erhöhen, was aktuell einer Dividendenrendite von 1,9% entspreche.Masterflex habe nach einem schwierigen Jahr erfolgreich auf den Wachstumspfad zurückkehren können. Der stark gestiegene Auftragsbestand sei für Gruschka ein deutliches Indiz, dass das operative Momentum auch in 2022 Bestand haben dürfte.Nach Fortschreibung des DCF-Modells bestätigt Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, sein Rating "kaufen" mit einem höheren Kursziel von 11,00 Euro (zuvor: 10,50 Euro). (Analyse vom 08.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link