Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

5,78 EUR +1,05% (26.01.2022, 15:22)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (26.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unter die Lupe.Wie die meisten Nebenwerte sei zuletzt auch Masterflex leicht unter Druck gestanden. Nachrichten, die das begründen könnten, habe es nicht gegeben. In einem Interview mit "Der Aktionär" habe sich Vorstandschef Dr. Andreas Bastin optimistisch gezeigt: "Der positive Trend aus dem Vorjahr setzt sich fort", so der CEO. Neben einer höheren Dividende stelle das Gelsenkirchener Unternehmen auch Zukäufe für externes Wachstum in Aussicht.Die Masterflex-Aktie sei zuletzt durch die Schwäche am Gesamtmarkt in Mitleidenschaft gezogen worden. Die aktuelle Bewertung sei günstig. "Der Aktionär" habe im Gespräch mit dem Vorstand den Eindruck gewonnen, dass die Geschäfte auch im vierten Quartal mindestens plangemäß gelaufen seien. Für 2022 und darüber hinaus stünden die Vorzeichen weiterhin auf Wachstum, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2022)