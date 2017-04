XETRA-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

7,10 EUR -0,55% (19.04.2017, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

7,148 EUR +0,20% (19.04.2017, 09:23)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 13 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung und die Innovation. (19.04.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe im letzten Jahr die Wachstums- und Ergebnisschwäche aus 2015 überwunden und hinsichtlich der EBIT-Marge den seit 2012 anhaltenden Abwärtstrend gedreht. Für die laufende Periode peile das Management wieder einen überproportionalen Ergebnisanstieg und die Rückkehr zu einer zweistelligen EBIT-Marge an. Zudem solle bei planmäßigem Geschäftsverlauf für 2017 erstmals wieder, nach zehn Jahren Pause, eine Dividende ausgeschüttet werden.Jakubowski sehe diese Entwicklung als Bestätigung seiner positiven Einschätzung. Als anerkannter Weltmarktführer für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Hightech-Kunststoffschläuchen für anspruchsvolle, kundenspezifische Anwendungen verfüge Masterflex über eine starke Position, um auch in Zukunft dynamisch und hochprofitabel zu wachsen. Mit den in 2015 eingeleiteten Kostensenkungs- und Reorganisationsmaßnahmen, der planmäßig umgesetzten Standorterweiterung in Gelsenkirchen und der jüngsten Akquisition habe das Unternehmen die Basis weiter verbessert, um diese Potenziale tatsächlich zu nutzen.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bleibt bei seinem "buy"- Rating für die Masterflex-Aktie. (Analyse vom 19.04.2017)Börsenplätze Masterflex-Aktie: