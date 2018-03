Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

9,14 EUR -0,22% (13.03.2018, 10:43)



Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

9,12 EUR -0,65% (13.03.2018, 11:29)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (13.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.Vorläufigen Zahlen zufolge habe Masterflex SE im letzten Jahr ein Umsatzwachstum um 12,3 Prozent auf 74,7 Mio. Euro erzielt und damit die eigene Prognose (Wachstum von 6 bis 10 Prozent) übertroffen. Da der Analyst bereits im letzten Update die Erwartung formuliert habe, dass Masterflex seine eigene Prognose übertreffen würde, habe seine Schätzung bei 74,8 Mio. Euro gelegen, die nun fast punktgenau erreicht worden sei. Das treffe auch auf die Ergebnisschätzungen zu.Mit einem EBITDA von 10,3 Mio. Euro und einem um die einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Akquisition und einer Kapitalerhöhung bereinigten EBIT von 7,1 Mio. Euro hätten die gemeldeten Kennzahlen nur minimal unter seiner Schätzung (10,4 resp. 7,2 Mio. Euro) gelegen. Damit habe Masterflex den operativen Gewinn zwar überproportional gesteigert, doch das Ziel, wieder eine zweistellige EBIT-Marge zu erwirtschaften, sei verfehlt worden. Die (bereinigte) EBIT-Marge habe sich von 9,2 Prozent im Vorjahr auf 9,5 Prozent erhöht, was das Unternehmen mit ungeplanten Belastungen aus Inventurdifferenzen sowie mit Verschiebungen von Umsätzen in den USA in das neue Jahr begründe. Die Margenschätzung des Analysten habe zuletzt 9,7 Prozent betragen.Genauere Hintergründe sowie einen Ausblick für das laufende Jahr dürfte Masterflex im Rahmen der Bilanzpressekonferenz Ende des Monats geben. Dies würde der Analyst auch zum Anlass nehmen, seine Schätzungen im größeren Umfang zu aktualisieren. Bis dahin belasse er sein Modell mit einer Ausnahme unverändert. Bei dieser handle es sich um eine vorsichtsbedingte leichte Absenkung der unterstellten Margen, sodass er für dieses Jahr nun mit einer EBIT-Marge von 10,5 Prozent (bisher: 10,9 Prozent) kalkuliere. Allerdings werde der daraus resultierende Effekt durch den Roll-over-Effekt überkompensiert, weswegen sich das Kursziel auf 10,60 Euro erhöht habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Masterflex-Aktie: