Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.



CEO: Ajaypal Singh Bagnga



Chairman: Richard N. Haythornhwaite (14.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie US-Kreditkartenkonzerns MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.Das Wertpapier gehöre zu den besten Aktien der Welt. Seit dem Börsengang vor zwölf Jahren habe es 5.500% zugelegt. Der Aufwärtstrend sehe aus wie aus dem Lehrbuch. Ausgereizt sei die Story noch nicht.Für Donald Trump sei der Fall klar: Dass die US-Konjunktur so gut laufe, sei in erster Linie seiner Politik zu verdanken. "Wir haben eine historische Wende für unsere Wirtschaft geschafft", so Trump. "Einmal mehr beneidet uns die ganze Welt um unsere Wirtschaft." In der Tat laufe es für die US-Konjunktur so stark wie lange nicht mehr. Genauer gesagt seit 2014. Damals sei das BIP zum letzten Mal 4,1% gewachsen, wie jetzt in Q2.Mastercard-Aktionäre würden längst wissen: Wenn die Konjunktur laufe, laufe auch die Mastercard-Aktie besonders gut. In wirtschaftlich guten Zeiten würden die Leute mehr konsumieren. Und in den USA bezahle man fast ausschließlich mit Kreditkarte. Dort zähle Mastercard 218 Mio. Kunden. Weltweit seien 620 Mio. Mastercard-Karten im Umlauf. Sie würden für permanentes Wachstum bei dem Konzern sorgen. 2019 werde Mastercard wohl 16,9 Mrd. USD umsetzen. 2009 seien es gerade mal fünf Mrd. Dollar gewesen. Der Nettogewinn werde den Schätzungen zufolge 2019 auf 7,5 Mrd. USD steigen, was einer Nettomarge von 44% entspreche. Das schaffe weltweit nur eine Handvoll Unternehmen.Der Titel habe mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch ein starkes Kaufsignal geliefert. Seit der letzten Empfehlung liege er 120% vorne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie:XETRA-Aktienkurs MasterCard-Aktie:185,75 EUR +0,09% (14.09.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:186,30 EUR +0,06% (14.09.2018, 18:19)