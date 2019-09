Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

248,35 EUR -0,30% (17.09.2019, 15:14)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

277,38 USD +1,20% (17.09.2019, 15:33)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie Deutschland:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA. (17.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Atlanta (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse des Analysten Andrew Jeffrey von SunTrust Robinson Humphrey:Andrew Jeffrey, Aktienanalyst von SunTrust Robinson Humphrey, empfiehlt die Aktien des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Im Vergleich zu Visa und PayPal dürfte MasterCard Inc. die Bewertungsprämie von 10% beibehalten, so die Einschätzung der Analysten von SunTrust Robinson Humphrey.Das organische Umsatzwachstum dürfte dauerhafter sein. Außerdem biete MasterCard eine differenzierte Wettbewerbsstrategie. Die Monetarisierung könne durch weitere B2B-Produkte, grenzüberschreitende Zahlungen, Rechnungsbegleichung und andere Initiativen gefüttert werden.Analyst Andrew Jeffrey setzt das Kursziel für die MasterCard-Aktie von 310,00 auf 325,00 USD herauf.In ihrer MasterCard-Aktienanalyse stufen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey den Titel unverändert mit "buy" ein.Börsenplätze MasterCard-Aktie:XETRA-Aktienkurs MasterCard-Aktie:249,35 EUR +0,14% (17.09.2019, 14:37)