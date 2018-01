WKN MasterCard-Aktie:

Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.



CEO: Ajaypal Singh Bagnga



Chairman: Richard N. Haythornhwaite (08.01.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Kreditkartenkonzerns MasterCard Inc. unter die Lupe.Die Mastercard-Aktie sei nicht zu halten. Auch heute markiere der Aktienkurs ein neues Allzeithoch, obwohl ein 0,25 USD als Dividende abgezogen werde. Der Aufwärtstrend, der bereits viele Jahre andauere, dürfte sich daher fortsetzen. Unter charttechnischen Gesichtspunkten stünden die Ampeln selbstverständlich auf Grün. Das würden auch die meisten Analysten so sehen und Kurszielen von bis zu 180 USD nenne, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.01.2017)