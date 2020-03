Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

219,25 EUR -8,13% (12.03.2020, 16:28)



Xetra-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

219,45 EUR -7,91% (12.03.2020, 16:11)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

243,55 USD -9,72% (12.03.2020, 16:14)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard-Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmen akzeptiert. Zum Produktportfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (12.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.Die Furcht vor einem größeren Knick in der Weltwirtschaft wegen der Coronavirus-Epidemie habe die Wall Street am Donnerstag abermals stark belastet. Der von den USA verhängte Einreisestopp für die meisten Europäer habe die Investorenzusätzlich beunruhigt.Die MasterCard-Aktie, die ewig nur den Weg nach oben gekannt habe, falle am Donnerstag um neun Prozent auf 244 Dollar. Vom Rekordhoch habe sich das Papier nun 100 Dollar entfernt.Ende Februar habe MasterCard aufgrund der erhöhten Unsicherheiten angesichts des Coronavirus-Ausbruchs deutliche Abstriche bei seinen Umsatzzielen gemacht. Im laufenden Quartal dürfte das Wachstum um rund zwei bis drei Prozentpunkte geringer ausfallen als Ende Januar prognostiziert, so MasterCard.Der Markt preise eine heftige Rezession ein. Wann die Korrektur abgeschlossen sei, könne derzeit niemand sagen. Fakt sei nur, dass sich die Anleger im Kampf gegen die Krise mehr Unterstützung von der Politik und von den Notenbanken wünschen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie: