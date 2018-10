London (www.aktiencheck.de) - Während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 3,9% fiel, fiel der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 1,1% und das Öl um 3,4%, stieg Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gestern um 2,5%, so die Experten von WisdomTree Europe.



Die Experten hätten lange Zeit argumentiert, dass Gold seinen defensiven, sicheren Hafenstatus nicht verloren habe. Das Metall habe im vergangenen Monat nicht auf den Ausverkauf der Schwellenländer reagiert, da die entwickelten Märkte zu diesem Zeitpunkt gebrüllt hätten. Jetzt, da die entwickelten Märkte ins Stocken geraten seien, erfülle Gold seine Aufgabe.



Die Experten von WisdomTree Europe gehen davon aus, dass die gestrige zyklische Marktroutine eine kurzfristige Rally bei Gold auslösen wird. Die spekulative Nettopositionierung in Gold-Futures sei in der vergangenen Woche auf den niedrigsten Stand seit 2001 gefallen. Diese übermäßigen Shorts dürften nach dem gestrigen Anstieg der Goldpreise um 2% abgedeckt sein. In dem kürzlich veröffentlichten Gold-Ausblick der Experten (Upside Correction Due, September 2018) wird die Argumentation für eine Erholung des Goldes auf 1.320 US-Dollar/oz geäußert. (12.10.2018/ac/a/m)





