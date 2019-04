Gestern Abend habe das britische Parlament mit 313 zu 312 Stimmen für einen Gesetzesentwurf gestimmt, um einen chaotischen EU-Austritt Großbritanniens zu vermeiden. Die Abgeordneten könnten Premierministerin Theresa May nun zu einer langen Verlängerung zwingen und hätten damit die Hoffnungen von May und den Brexit-Befürwortern, bis zur nächsten Frist am 12. April an einem Austritt aus der EU festzuhalten, zunichte gemacht. Heute würden die neuen Ergebnisse dem Oberhaus präsentiert. Des Weiteren würden die gestern begonnenen Gespräche zwischen May und Corbyn, dem Chef der Labour-Partei, fortgesetzt. Diese seien zwar bisher als "konstruktiv", aber auch als "ergebnislos" bezeichnet worden. Die Opposition von Mays Regierung fordere einen "weichen" Brexit, sodass der Verbleib in der Zollunion sowie eine zukünftige enge wirtschaftliche Beziehung zur EU die heikelsten Themen sein dürften. Gegenüber dem Britischen Pfund sei zwar seit Dienstag wieder eine höhere Risikobereitschaft zu erkennen gewesen, allerdings dürfte der EMI zum Dienstleistungssektor aus Großbritannien dem GBP/USD-Paar einen Dämpfer verpasst haben. Der Frühindikator sei mit 48,9 Punkten auf ein zweieinhalb Jahrestief gefallen.



Die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone für Februar hätten nach den zuvor veröffentlichten EMIs zum Dienstleistungsbereich aus den einzelnen EU-Mitgliedsländern ein weiteres positives Signal geliefert. Auf Jahresbasis sei ein Anstieg von 2,2% auf 2,8% zu beobachten gewesen (2% erwartet), während der Wert im Monatsvergleich um 0,4% (erwartet 0,2%) angestiegen sei. Heute Morgen habe jedoch das Update aus Deutschland zum Auftragseingang in der Industrie für eine Enttäuschung gesorgt, da dieser im Februar um 4,2% im Monatsvergleich zurückgegangen sei (+0,3% erwartet), sodass der EUR/USD im frühen Handel Schwierigkeiten gehabt habe, die 1,1250er-Marke zu überwinden. Beim DE30 seien am Donnerstag bisher verhaltene Marktreaktionen zu erkennen gewesen, nach den starken Anstiegen der vergangenen zwei Wochen sollte dies aber nicht überraschen. Eine korrektive Bewegung wäre durchaus angebracht.



Die EU habe einer Fristverlängerung für den Brexit zugestimmt. Der neue Termin sei der 22. Mai - aber nur, wenn die britische Regierung dem Brexit-Deal von May zustimme. Ansonsten drohe ein "harter" Brexit am 12. April. (04.04.2019/ac/a/m)







New YorkFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bildete am Mittwoch ein neues Jahreshoch aus, gab allerdings im Intraday-Handel gegen Abend einen Teil seiner Gewinne wieder ab, so die Experten von XTB.Der marktbreite US-Aktienindex notiere auf dem höchsten Stand seit Oktober und der Abstand zum Allzeithoch sei mit etwas über 2% überschaubar. Bisher sei an der Wall Street bereits sehr viel Optimismus hinsichtlich der Unterzeichnung eines Deals und damit der Beendigung des Handelsstreits zwischen den USA und China eingepreist worden. Beim aktuellen Stand wäre Peking bis 2025 verpflichtet, den Zusicherungen der Rohstoffkäufe (u.a. Sojabohnen, Energien etc.) nachzukommen und US-Unternehmen hätten die Möglichkeit eigenständig, und nicht wie bisher durch Joint Ventures, in China ihre Geschäftstätigkeiten auszuführen. Diese neuen Fortschritte seien erst einmal positiv zu bewerten, insbesondere wenn man die Zuspitzung im vergangenen Jahr und die damit verbundenen Turbulenzen an den Finanzmärkten berücksichtige. Dennoch berge der weitere Verlauf, wenn es tatsächlich bald zu einem endgültigen Deal kommen sollte, einige Hürden und Gefahren. Die offene Frage sei, ob sich beide Seiten auch an die Vereinbarungen halten und die Umsetzung problemlos erfolge. Dafür würden einige Kontrollmechanismen notwendig sein, außerdem müsse geklärt werden, wann die bestehenden Handelshemmnisse (Zölle) aufgehoben würden.