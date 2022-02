Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wall Street testet wichtige Unterstützungsmarken, so Maximilian Wienke, Marktanalyst bei XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275)versuche am Dienstag, die 1,13er-Marke zu verteidigen. Am Montag habe das Paar nachgegeben und unter der 50-Tage-Linie geschlossen, nachdem der Durchbruch über das lokale Hoch bei 1,1386 nicht nachhaltig gewesen sei - im Stundenchart sei ein Bearish-Engulfing mit einem langen oberen Schatten ausgebildet worden. Seit rund zwei Wochen notiere der Kurs zwischen 1,13 und 1,14. Ein Ausbruch aus der Range könnte wieder für mehr Bewegung sorgen.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde am Dienstagvormittag in der Gewinnzone bei 14.600 Punkten gehandelt, da sich der Index von den im vorbörslichen Handel erreichten neuen Jahrestiefs habe erholen können. Der Anstieg sei vorerst als Gegenbewegung in einem bärischen Umfeld einzuordnen. Am Montag sei eine stärkere Korrektur ausgelöst worden, da die Unterstützung bei 14.830 Punkten, die von den Käufern als Doppelboden gesehen worden sei, nicht gehalten habe. Heute Morgen habe der Index kurzzeitig 12% unter seinem im November 2021 erreichten Allzeithoch notiert. (22.02.2022/ac/a/m)