"Bereits 1981 beschrieb Buffett in einem Brief an die Aktionäre, welche beiden Kriterien bei einem Unternehmen für ihn ausschlaggebend sind, wenn es darum geht, die Inflation auszugleichen. Es sollte erstens in der Lage sein, die Preise unkompliziert anzuheben und es sollte zweitens die Möglichkeit haben, sein Geschäft auszuweiten, ohne dafür viel Geld auszugeben", erkläre Sadowski und nenne drei Aktien aus dem Portfolio von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2), die diesen Kriterien entsprechen würden.



Die erste dieser Aktien sei American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226). Erst im vergangenen Jahr habe das Unternehmen bewiesen, dass es die Preise ohne größere Probleme anheben könne, als die jährliche Gebühr für die Platin-Karte von 550 auf 695 US-Dollar gestiegen sei. "Das erste Kriterium ist also erfüllt. Und auch beim zweiten kann American Express punkten, denn es verdient das meiste Geld mit Discount Gebühren. Das heißt, Händlern wird ein Prozentsatz jeder Amex-Kartentransaktion berechnet. Wenn die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen, steigen damit auch die Einnahmen von American Express. Es verdient also an der Inflation mit", fasse Sadowski zusammen. Auch die Zahlen würden bei Amex stimmen: Im ersten Quartal sei der Umsatz des Unternehmens im Jahresvergleich um 29% auf 11,7 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das wundere es nicht, dass American Express die fünftgrößte Beteiligung von Berkshire Hathaway sei. Berkshire besitze 151,6 Millionen Aktien von AXP mit einem Wert von fast 24 Milliarden US-Dollar. Hinzu komme außerdem derzeit eine Dividendenrendite von 1,3%.



Die zweite Aktie aus dem Berkshire-Portfolio die beide Kriterien erfülle, sei Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663). "Coca-Cola ist ein klassisches Beispiel für ein rezessionsresistentes Unternehmen. Ob die Wirtschaft boomt oder Probleme hat, eine Dose Cola können sich die meisten Menschen trotzdem noch leisten", erkläre Sadowski. "Die gefestigte Marktposition des Unternehmens, seine enorme Größe und sein Portfolio an Kultmarken - darunter Namen wie Sprite, Fresca, Dasani und Smartwater - verleihen ihm zudem eine große Preissetzungsmacht. Die Produkte werden in mehr als 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt verkauft - und es ist mittlerweile klar, dass Coca-Cola sich nicht von Marktphasen beeindrucken lässt. Immerhin ging das Unternehmen vor mehr als 100 Jahren an die Börse." Buffett habe Coca-Cola seit Ende der 80er Jahre in seinem Portfolio. Heute besitze Berkshire 400 Millionen Aktien des Unternehmens im Wert von etwa 25,8 Milliarden US-Dollar. Die Dividendenrendite betrage aktuell 2,7 Prozent.



Die dritte Aktie im Bunde sei Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985). Zwar würden Luxusprodukte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten normalerweise als erstes leiden, doch bei Apple liege der Fall ein wenig anders, wie Sascha Sadowski ausführe. "Apple versteht es sehr geschickt, die Nutzer an sich zu binden. Wer einmal in das Apple-Ökosystem eingetaucht ist, kann später nur mit viel Aufwand wieder auf ein anderes System umsteigen. Dadurch kann ein iPhone 13 Pro Max auch 1.600 US-Dollar kosten - und die Kunde kaufen es trotzdem, obwohl es ähnlich gute Modelle anderer Hersteller auch deutlich günstiger gibt." Heute sei Apple Buffetts größte börsennotierte Beteiligung und mache fast 40% des Portfolios von Berkshire nach Marktwert aus. "Natürlich ist auch der extreme Anstieg des Aktienkurses von Apple einer der Gründe für diese Konzentration auf die Aktie", so der Experte. In den letzten fünf Jahren seien die Aktien des Tech-Gorillas um mehr als 280% gestiegen. Apple biete derzeit eine Dividendenrendite von 0,6%. (20.05.2022/ac/a/m)







Die Preise steigen in einem Ausmaß, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Nicht nur hierzulande habe die Inflation die Wirtschaft fest im Griff, auch in den USA müssten Konsumenten deutlich tiefer in die Tasche greifen. Allein im April seien die Verbraucherpreise um 8,3 Prozent gestiegen. Das sei zwar etwas weniger als im März mit 8,5 Prozent, mache sich aber trotzdem am Ende des Monats deutlich bemerkbar. Doch nicht nur bei den laufenden Kosten sorge die galoppierende Inflation für Probleme, auch Sparer würden derzeit eine massive Entwertung ihrer Ersparnisse erleben. Für viele sei das eine völlig neue Situation, denn etwas Vergleichbares hätten sie noch nicht miterlebt, immerhin nähere sich die Inflationsrate einem 40-Jahres-Hoch. Einer, der bereits damals erfolgreich gewesen sei und es bis heute sei, sei Warren Buffett. Sich das Orakel von Omaha als Vorbild zu nehmen und seine Ratschläge zur Aktienauswahl in Inflationszeiten zu befolgen, halte Sascha Sadowsky, Marktexperte beim Online-Broker LYNX, daher in der aktuellen Lage für eine gute Idee.