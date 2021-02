Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Hilfe der Technischen Analyse können Anleger schnell viele Aktien untersuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Darüber würden Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung erhalten. Vor dem Hintergrund des beschriebenen Mehrwertes komme der regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt anhand des Momentums, der 200-Tage-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu. Mindestens einmal im Monat würden sie überprüfen, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich - gemessen an den drei o. g. Kriterien - in einem Haussetrend befinden würden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert von größer als 1 dienen würden dabei als Maßstäbe. Beim Blick auf die nebenstehende Tabelle dürften sie festhalten, dass sich in Deutschland, in Europe sowie in den USA ein recht ähnliches Bild ergebe. In allen drei Anlageregionen seien die extrem hohen Prozentsätze vom Dezember/Januar etwas zurückgekommen. Dennoch befinde sich jeweils die Mehrzahl der Titel in stabilen Haussetrends. Per Saldo handele es sich aktuell um die Beste aller Welten - sprich eine sehr solide, stabile Marktbreite ohne überhitzt zu sein. (11.02.2021/ac/a/m)



