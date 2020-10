Politische Debatten seien mehrheitlich dem Bereich Soziologie zuzuordnen. Dieser stelle keinen wesentlichen Treiber für die Entwicklung der breiten Kapitalmärkte dar. Tatsächlich lasse sich in der langfristigen US-Markthistorie eindeutig ablesen, dass Aktienmärkte niemals Präferenzen für politische Ideologien entwickelt hätten. Sowohl unter demokratischer als auch unter republikanischer Präsidentschaft hätten sich die US-Märkte manchmal gut und manchmal schlecht geschlagen. Ein schönes Beispiel liefere der Bullenmarkt ab dem Jahr 2009: Er habe in der ersten Amtsperiode des Demokraten Barack Obama begonnen und sich drei weitere Jahre in der ersten Amtsperiode des Republikaners Donald Trump fortgesetzt - bis COVID-19 dieser Entwicklung ein jähes Ende gesetzt habe. Vor Trumps Amtsantritt sei das US-BIP in den zwölf Vorquartalen mit einer annualisierten Rate von 2,38 Prozent angestiegen, in den zwölf Quartalen nach seiner Wahl bis zu COVID-19 habe dieser Wert 2,50 Prozent erreicht. Nahezu identisch!



In einer wirtschaftlichen Wachstumsphase kümmere es die Märkte wenig, wer am politischen Ruder sitze. Dann vermöge es kein Präsident oder keine politische Partei, diesen grundlegend positiven Trend zu brechen. Allenfalls würden es die politischen Einflussfaktoren schaffen, kurzfristige Stimmungsschwankungen bei Marktteilnehmern zu erzeugen (Stichwort: legislatives Risiko). Darüber hinaus würden die Aktienmärkte im langfristigen Bild eine wunderbare Immunität gegen das politische Theater entwickeln. Sie würden nachhaltig ansteigen und dabei das kontinuierliche Wachstum der Weltwirtschaft abbilden, über alle Krisen und wirtschaftlichen Rückschläge hinweg.



Diese grundlegende Betrachtungsweise könne Anlegern in der aktuellen Phase helfen, den US-Wahlkampf ohne Emotionen zu durchleben. Keiner könne mit Gewissheit sagen, wer das Rennen um die US-Präsidentschaft gewinne. Sicher sei nur, dass die nächsten vier Wochen emotional anstrengend verlaufen würden. Anleger seien deshalb gut beraten, den politischen Lärm so gut es gehe auszublenden. Märkte würden diesem Thema mit Pragmatismus begegnen: Sie würden sich langfristig nicht um Personen, Emotionen oder gesellschaftliche Problemstellungen kümmern. Daraus würden langfristig überlegene Renditen im Vergleich zu alternativen Anlageklassen resultieren. Wie viel einzelne Anleger daran partizipieren würden, hänge letztendlich damit zusammen, wie sehr man diesen nützlichen Pragmatismus im Rahmen der eigenen Anlagestrategie übernehmen könne.



Es sei die politischen Schlagzeilen der nächsten vier Wochen unter folgendem Augenmerk zu betrachten: Personen und Parteien würden keinen nachhaltigen Einfluss auf die langfristigen Renditen der Aktienmärkte ausüben. Im Hinblick auf die eigenen Anlageziele falle es somit leichter, bei zukünftigen Anlageentscheidungen den nötigen Pragmatismus zu wahren. Denn langfristig werde es für Ihre Aktieninvestitionen nahezu irrelevant sein, ob sich Donald Trump im Weißen Haus halten könne oder auch nicht. (08.10.2020/ac/a/m)





