(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Marinomed Biotech-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Marinomed Biotech-Aktie:

139,00 EUR -2,11% (16.03.2021, 20:19)



Wiener Börse-Aktienkurs Marinomed Biotech-Aktie:

140,00 EUR -0,71% (16.03.2021, 17:26)



ISIN Marinomed Biotech-Aktie:

ATMARINOMED6



WKN Marinomed Biotech-Aktie:

A2N9MM



Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MBG



Wien-Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MARI



Kurzprofil Marinomed Biotech AG:



Die Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien-Ticker-Symbol: MARI) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Marinomed erhielt bereits mehrfach renommierte Forschungspreise für seine Tätigkeit.



Bislang entwickelte Marinomed zwei Plattformen: Die Technologieplattform Marinosolv® und die bereits vermarktete Carragelose®-Plattform. Mit der Technologieplattform Marinosolv® ist es möglich, die Wirksamkeit schwer löslicher Wirkstoffe zu verbessern. Diese innovative Technologie verfügt über das Potenzial, einige Therapien im Bereich Allergie und Autoimmunerkrankungen nachhaltig zu verändern. Die pivotale Phase-III-Studie für das Leitprodukt Budesolv wurde im April 2019 erfolgreich abgeschlossen. Der Zulassungsprozess kann wie geplant fortgesetzt werden.



Die Plattform Carragelose® wird bereits in sechs verschiedenen Produkten gegen virale Infektionen der Atemwege eingesetzt. Diese werden global über Partner vertrieben. (16.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Marinomed Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien-Ticker-Symbol: MARI) fest.Während COVID-19 die Welt durchgeschüttelt habe, wüte sein Erreger (SARS-CoV-2) immer noch weiter. Sorgen würden insbesondere die sich rasend schnell ausbreitenden Mutationen des Coronavirus bereiten. Die jüngsten Forschungen würden voraussagen, dass sich SARS-CoV-2-Varianten entwickeln würden, um aktuellen Impfstoffen zu entkommen.In einer prestigeträchtigen Studie (Nature; 8. März 2021) des Irving Medical Center der Columbia University werde beispielsweise festgestellt, dass die verfügbaren monoklonalen Antikörpertherapien und Impfstoffe eine geringere neutralisierende Aktivität gegen die Südafrika- und die England-Variante von SARS-CoV-2 aufweisen würden. In dieser Studie seien zwar keine neueren Varianten aus Brasilien untersucht worden, aber bei Betrachtung der Ähnlichkeit der Spike-Mutationen zwischen Brasilien und Südafrika werde das gleiche Verhalten angenommen.Daten von Antikörperproben, die von Personen entnommen worden seien, die mit BioNTech Pfizer und Moderna geimpft worden seien, hätten gezeigt, dass die Neutralisierung bei der England-Variante um fast das Zweifache und bei der Südafrika-Variante um das 6,5- bis 8,5Fache abgenommen habe.Wenn man die oben genannten Bedenken berücksichtige und in Betracht ziehe, dass, wenn die Ausbreitung des Coronavirus weitergehe und sich mehr Mutationen ansammeln würden, der verstärkte Einsatz an Carragelose® für die Öffentlichkeit eine rationale Strategie sein könnte. Wie kürzlich bekannt geworden sei, habe Marinomed positive Daten aus Carragelose®-Studien gegen SARS-CoV-2 veröffentlicht. Erwähnenswert sei, dass die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) Carragelose®-basierte Nasensprays zur COVID-19-Prävention für die Allgemeinheit empfehle (18. Februar 2021).Basierend auf den oben genannten Bedenken, dem potenziellen Einsatz von Carragelose® in der COVID-Pandemieprävention, den jüngsten positiven Daten von Carragelose® gegen SARS-CoV-2 und dem ersten Vertrag für Budesolv in naher Zukunft, würden die Aktienanalysten von FMR Research höhere Umsätze für Marinomed im Jahr 2021e erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen: