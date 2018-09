Tradegate-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

18,54 EUR -0,80% (07.09.2018, 10:46)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

NOK 182,80 -0,08% (06.09.2018)



ISIN Marine Harvest-Aktie:

NO0003054108



WKN Marine Harvest-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Marine Harvest ASA:



Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (07.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF).Während es mit den meisten europäischen Wertpapiere letztlich wieder bergab gegangen sei, präsentiere sich eine Branche im hohen Norden weiter in sehr starker Verfassung. Die Fischfarmbetreiber würden fast allesamt auf Mehrjahres- beziehungsweise Allzeithochs notieren.Bei Marine Harvest werde es jetzt spannend. Denn der Titel notiere nur noch knapp unter dem bisherigen 15-Jahres-Hoch bei 188 Norwegischen Kronen (NOK). Sollte auch dieser Widerstand aus dem Weg geräumt werden, wäre anschließend der Weg frei bis zur Marke von 215 NOK.Im Hinblick auf die Bewertung hätte die Aktie jedenfalls noch Luft nach oben. Mit einem 2019er KGV von 12 sei sie wegen zweistelliger Wachstumsraten noch immer relativ günstig bewertet. Auch im Branchenvergleich sei die Aktie des Marktführers, der anders als die meisten Konkurrenten nicht nur in Norwegen seine Farmen betreibe, sondern strategisch clever in mehreren Ländern positioniert sei, ein wahres Schnäppchen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Marine Harvest-Aktie: