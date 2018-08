Börsenplätze Manz-Aktie:



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (10.08.2018/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe heute einen neuen Großauftrag im Geschäftsbereich Electronics bekannt gegeben, der zum Teil noch im laufenden Jahr umsatz- und ertragswirksam werden solle.Der Auftrag umfasse die Lieferung nasschemischer Prozessanlagen zur Display-Produktion sowie deren Automatisierung und weise ein Gesamtvolumen i.H.v. umgerechnet rund 76 Mio. Euro auf. Auftraggeber sei einer der größten Display-Hersteller Chinas, für den Manz bereits 2016 Produktionsanlagen geliefert habe. Die ersten Anlagen zur Herstellung der neuesten Generation großformatiger Displays sollten bereits in Q4 2018 ausgeliefert werden. Der Erhalt des Folgeauftrags unterstreiche die Qualitäts- und Technologieführerschaft der Produktionsanlagen von Manz. Zudem sei dem Unternehmen die durch Entwicklungs- und Fertigungsstandorte in China und Taiwan bestehende Nähe zum Kunden sowie die damit einhergehende hohe Serviceverfügbarkeit zu Gute gekommen.Insgesamt dürfte der neue Auftrag zu rund 30% in 2018 und zu rund 70% im folgenden Geschäftsjahr umsatz- und ergebniswirksam werden. Die entsprechenden Effekte sehe Manz in der Guidance für das laufende Jahr (Umsatzwachstum von 10 bis 14%, leicht positives EBIT ohne Sondereffekte) aber bereits inkludiert. Speck lasse seine Prognosen daher ebenfalls unverändert. Zwar dürfte sich die Auslastung im Bereich Electronics in H2 durch die Auftragsabarbeitung spürbar erhöhen und damit dazu beitragen, den hohen Segmentverlust des Vorjahres (-17,0 Mio. Euro) deutlich einzudämmen. Auf Gesamtjahressicht gehe Manz aber nach wie vor von einem operativen Verlust im Bereich Electronics im einstelligen Millionen-Bereich aus. Erst mit dem sukzessive steigenden Umsatzvolumen (u.a. durch den weiteren Ramp-Up der Serienmaschinen) dürfte in 2019 der Break-Even in dem Geschäftsbereich erreicht werden.Im Rahmen der Quartalsberichterstattung am 14. August erwarte Speck solide H1-Zahlen, die gegenüber dem Jahresauftakt (Q1: Umsatz 86,1 Mio. Euro, EBIT -3,0 Mio. Euro) leichte Zuwächse bei Umsatz- und Ergebnis zeigen sollten. Wenngleich der Analyst infolge des Werksbrands in Taiwan von Umsatzverschiebungen ins dritte Quartal ausgehe, rechne er für Q2 mit Erlösen i.H.v. 87 Mio. Euro (+21% yoy). Durch den Brandschaden, den der Analyst auf einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag beziffere, dürfte das Q2-EBIT nochmals negativ ausfallen (MONe: -2,0 Mio. Euro). Mit Blick auf H2 erwarte der Analyst für Manz aufgrund der jüngst gemeldeten Neuaufträge sequenzielle Verbesserungen bei Umsatz- und Ergebnis.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sieht vor diesem Hintergrund weiterhin deutliches Kurspotenzial und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Manz-Aktie mit unverändertem Kursziel von 54,00 Euro. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link