Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:

36,00 EUR +1,12% (14.08.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

36,25 EUR +2,11% (14.08.2018, 18:41)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (14.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe heute die Zahlen für das zweite Quartal 2018 vorgelegt und die Guidance bestätigt. In Q2 sei der Umsatz um 21,5% auf 87,4 Mio. Euro gestiegen (MONe: 87,0 Mio. Euro). Treiber sei erneut die planmäßige Abarbeitung des CIGS-Großauftrags im Segment Solar gewesen, in dem die Erlöse mit 33,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (15,0 Mio. Euro) mehr als verdoppelt worden seien. Im Bereich Electronics sei der Umsatz dagegen um rund 22% auf 17,5 Mio. Euro zurückgegangen, wobei das Vorjahresquartal durch einen großen Display-Auftrag stark ausgefallen sei. Das Segment Energy Storage habe mit 6,0 Mio. Euro nur leicht (+1,3%) über dem Vorjahresniveau gelegen, in H1 hätten die Erlöse jedoch um 15% zugelegt.Das Konzern-EBIT sei in Q2 mit -2,1 Mio. Euro erwartungsgemäß negativ ausgefallen (MONe: -2,0 Mio. Euro). Bereinigt um den ergebnisbelastenden Effekt des Kabelbrands in einem Werk in Taiwan in Höhe von 2,2 Mio. Euro habe Manz jedoch ein leicht positives operatives Ergebnis von 0,1 Mio. Euro und damit eine signifikante Verbesserung gegenüber Vorjahr (-13,1 Mio. Euro) erzielt. Hierzu habe vor allem die Ertragssteigerung im Solar Segment (EBIT: 4,5 Mio. Euro vs. 1,0 Mio. Euro im Vj.) sowie die Eindämmung der Verluste in den Segmenten Electronics (-2,5 Mio. Euro vs. -7,1 Mio. Euro) sowie Energy Storage (-4,2 Mio. Euro vs. -8,2 Mio. Euro) beigetragen. Aufgrund des Brandschadens sowie eines schwächeren Produktmix sei das EBIT im Segment Contract Manufacturing ebenfalls negativ ausgefallen (-1,9 Mio. Euro).Für das Gesamtjahr erwarte Manz unverändert einen Umsatzanstieg zwischen 10% und 14% bei einem leicht positiven EBIT ohne Sondereffekte. Dabei werde für die Segmente Electronics und Energy Storage angesichts der hohen Aufwendungen in F&E sowie den Ausbau des Produktportfolios weiterhin erst ab 2019 ein positiver Ergebnisbeitrag erwartet. Die hohen Auftragseingänge in beiden Segmenten (H1: Electronics +154%, Energy Storage +350%) würden für die Folgequartale aber eine gute Auslastung und sukzessive Ergebnisverbesserungen erwarten lassen. Einen Folgeauftrag für die CIGS-Solartechnologie habe das Unternehmen für das erste Halbjahr 2019 in Aussicht gestellt.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher sein Rating "kaufen" sowie das Kursziel von 54,00 Euro für die Manz-Aktie. (Analyse vom 14.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Manz-Aktie: