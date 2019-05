Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Donnerstag: Die EZB dürfte bei dieser Ratssitzung an ihrer Forward Guidance festhalten, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Auch im ersten Quartal habe die deutsche Industrierezession noch angehalten, obwohl die Monate Februar und März leichte Zuwächse bei der Produktion gebracht hätten. Gleichzeitig hätten die Auftragseingänge im ersten Quartal spürbar abgenommen, sodass die Auftragsbestände gesunken seien. Immerhin sei die Reichweite des Auftragsbestands stabil, was auf eine zunehmende Bedeutung langlaufender Großaufträge hinweise. Kurzfristig seien diese aber weniger bestimmend, weshalb die Analysten der DekaBank eine Schrumpfung der industriellen Erzeugung im April erwarten würden. Da zudem der witterungsbedingte Rückenwind für den Bau abgeklungen sei komme von dieser Seite keine Unterstützung. Alles in allem sollte die Produktion im produzierenden Gewerbe im April um rund 0,5% im Vormonatsvergleich gesunken sein.Freitag: Die Arbeitsmarktindikatoren in den USA, wie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und diverse Stimmungsindikatoren, hätten sich im Mai im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Somit dürfte der Arbeitsmarktbericht für Mai eher unauffällig ausfallen. Im April sei der Beschäftigungsaufbau nach oben verzerrt gewesen. Hier habe es einen Nachholeffekt nach den zuvor schwachen Daten aufgrund des überdurchschnittlich kalten Winters gegeben. Für den Mai würden die Analysten der DekaBank allerdings wieder einen durchschnittlichen Beschäftigungsaufbau von 180.000 Stellen erwarten. Die Lohndynamik dürfte leicht zunehmen und die Arbeitslosenquote auf ihrem Vormonatsniveau bei 3,6% verharren. (31.05.2019/ac/a/m)