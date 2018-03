Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur in Euroland läuft gut, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Die Verbraucherpreise aus Deutschland dürften im März stark durch das in diesem Jahr frühe Osterfest geprägt worden sein. Die Preise von Pauschalreisen und anderen saisonabhängigen Dienstleistungen seien vermutlich früher angehoben worden als im vergangenen Jahr, sodass sich vorübergehend ein ungewöhnlich starker Preisanstieg im Jahresvergleich ergebe. Gleichzeitig würden die Analysten der DekaBank mit einer temporär nachlassenden Teuerung im Bereich Bekleidung rechnen. Aufgrund der sehr kalten Temperaturen könnte die Frühjahrskollektion später in die Geschäfte gekommen sein als üblich, sodass sich die damit verbundenen Preiserhöhungen in den April verschieben würden. Der erste Effekt dürfte jedoch überwiegen, sodass die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 1,6% klettere.Donnerstag: Der Deflator der privaten US-Konsumausgaben sei das wichtigste Preismaß für die FED. Für die mittelfristige Einschätzung des Inflationstrends habe sich die Abgrenzungohne Lebensmittel und Energie bewährt. Die US-Verbraucherpreise seien nach dieser statistischen Abgrenzung im Februar um 0,2% gegenüber dem Vormonat angestiegen. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass dieser monatliche Preisanstieg auch für den Deflator des privaten Konsums gemeldet werden werde. Knapp an der Rundungsgrenze befinde sich die Jahresveränderungsrate. Sofern der Januarwert nicht revidiert werde, dürfte diese von 1,5% auf 1,6% leicht ansteigen. (23.03.2018/ac/a/m)