Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Importpreise zeigen immer deutlicher an, dass die Euro-Aufwertung einen dämpfenden Einfluss auf die Inflation im Euroraum haben sollte, so die Analysten der DekaBank.Jerome Powell dürfe erstmals als neuer FED-Chef dem Bankenausschuss des Senats Rede und Antwort stehen. Das übliche halbjährlich stattfindende und etwa zwei Stunden dauernde Treffen sei in den vergangenen Jahren für seine Amtsvorgängerin Janet Yellen oftmals keine angenehme Veranstaltung gewesen. Powell sei allerdings mit einer breiten Senatsmehrheit in sein Amt gewählt worden, sodass er vermutlich weniger stark unter Beschuss stehe. Trotz zuletzt turbulenter Aktienmärkte hätten in den vergangenen Wochen die Spekulationen an den Finanzmärkten darüber zugenommen, dass die FED in diesem Jahr nicht nur drei-, sondern sogar viermal ihr Leitzinsintervall anheben könnte. Jegliche Hinweise Powells, die diese Spekulationen unterstützen würden, dürften an den US-Rentenmärkten entsprechende Renditesteigerungen auslösen.Aus Sicht der FED sei der Deflator der privaten Konsumausgaben das wichtigste Inflationsmaß. Da auf kurze Sicht starke Schwankungen in den Bereichen Lebensmittel und Energie die Interpretation erschweren würden, würden die FOMC-Mitglieder auf die Entwicklung der sogenannten Kernrate, also ohne Lebensmittel und Energie, verweisen. Bereits bekannt sei, dass die Verbraucherpreise in den USA nach dieser statistischen Abgrenzung im Januar überraschend deutlich um knapp 0,4% gegenüber dem Vormonat angestiegen seien. Aufgrund unterschiedlicher Gewichtungen von Teilbereichen deute sich für den Deflator der privaten Konsumausgaben ein geringer Anstieg um 0,3% gegenüber dem Vormonat an. Für die Jahresteuerung ergäbe sich hierdurch ein Anstieg von 1,5% auf 1,6%. (23.02.2018/ac/a/m)