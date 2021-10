Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EZB-Ratssitzung (Donnerstag): Auf der Pressekonferenz zu dieser EZB-Ratssitzung dürfte Präsidentin Lagarde ihre Einschätzung bekräftigen, dass der derzeitige Anstieg der Inflation überwiegend temporäre Ursachen hat, so die Analysten der DekaBank.USA - Bruttoinlandsprodukt (Donnerstag): Die US-Wirtschaft habe im dritten Quartal deutlich an Dynamik verloren. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Zeitraum lediglich um 1,7% (qoq, ann.) angestiegen sein. Dies wäre bei Weitem weniger als noch vor wenigen Wochen allgemein erwartet worden sei. Hintergrund hierfür sei weniger das Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen. Zwar habe dieses auch gebremst, aber zeitlich habe die Verlangsamung schon viel früher eingesetzt. Ein wesentlicher Grund sei, dass im Frühjahr durch die beiden staatlichen Fiskalprogramme die Aktivitätsniveaus in mehreren Bereichen (bspw. Konsum von Gebrauchsgütern) extrem hohe Niveaus erreicht hätten. Die anschließende Normalisierung habe dann die Wirtschaft ausgebremst. Auch die starke Preisdynamik sei ein bedeutsamer Belastungsfaktor gewesen.Deutschland - Bruttoinlandsprodukt (Freitag): Das dritte Quartal werde in Deutschland einen ordentlichen Konjunkturschub gebracht haben. Dieser verdecke aber zahlreiche schwache Entwicklungen. Die Industrie befinde sich unverändert in einer Rezession, die Bauproduktion sinke, und der Aufholprozess im Handel nach dem Lockdown sei zu Ende. Es seien die übrigen Dienstleister und der statistische Überhang aus dem zweiten Quartal, die von Juli bis September den "Schwung" gebracht hätten. Um rund 2% dürfte das Bruttoinlandsprodukt zugenommen haben. Der weitere Ausblick sei ernüchternd. Die Lieferengpässe würden nicht nur die Industrie immer weiter einschnüren, sie würden zunehmend auch den Einzelhandel behindern. Hinzu komme der Kaufkraftentzug durch die stark gestiegenen Energiepreise, der auf dem Konsum lasten dürften. (22.10.2021/ac/a/m)